高盛稱內地製造業大國實力　國際地緣政局變化　助推動人幣國際化

內地致力推動人民幣國際化，《彭博》指出雖然過去10年人民幣國際化進展緩慢，但內地作為製造業大國實力及國際地緣政治格局的變化，或有助推進有關目標。



高盛稱，如果內地經濟能夠繼續發展，避免金融危機，推動人民幣在貿易結算與融資中的使用，並擴容外國投資者可便捷獲取的人民幣計價資產，人民幣在全球舞台上有望發揮更大作用。該行同時指出，如果能夠在經濟增長之餘，可以建立市場信心，人民幣在全球官方儲備中的佔比可能會顯著高於目前2%。

新興市場對貿易結算貨幣需求呈多元化

高盛稱，美元在未來許多年仍將是主要儲備貨幣，但這並不意味著美元在國際貿易和金融中的佔有率將保持不變。新興市場國家多元化的需求或將為未來幾年元人民幣國際化加速打開大門。

高盛稱，隨著與美國和歐盟的貿易緊張局勢加劇，內地主要在加強與新興市場經濟體的貿易聯繫，例如，在泰國進口和進口收款貨幣構成中，人民幣似乎已經取代日圓的地位。

美元回落，人民幣跌勢得以稍緩。（路透社）

高盛稱，人民幣國際化將呈現一些獨特之處，包括內地政府可能希望專注於做大離岸市場，同時保持在岸市場相對穩定。鑒於資本管制，推動人民幣國際化的舉措可能更多體現在外國直接投資（FDI）領域。