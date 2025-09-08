A股年內累升14%　彭博﹕內地或推遲放寬貨幣政策

A股上揚，上證指數累升14%兼且企穩3800點。不過《彭博》報道，A股攀升令政策制定者心生疑慮下，可能會推遲新一輪大規模貨幣刺激措施，隨著中國政府試圖維持經濟成長，人行可能因此進一步退居二線。



報道指出，由於擔心資金寬鬆是股市意外大漲背後的推手下，促使監管機構考慮採取措施，避免重蹈2015年崩跌令市值蒸發6.8萬億美元的覆轍。接下來試圖平息部分這些疑慮的機構可能是人行。

花旗及野村料人行行動前或先觀望

儘管許多經濟學家仍預測，人行今年年底前將小幅減息，但花旗和野村等全球銀行警告稱，人行在採取行動前可能會觀望一段時間；這些行動包括降低借貸成本或減少銀行存款準備金率等，以有效注入流動性到市場。

Pantheon Macroeconomics首席中國經濟學家Duncan Wrigley表示，股市上漲將增強政策制定者避免採取廣泛貨幣政策刺激的傾向。內地主要依靠財政刺激來支持經濟成長，貨幣政策居於次要地位。

隨著中美出現第二次貿易戰，為支持內地經濟，人行已經得在許多互相衝突的優先事項中權衡先後輕重。考量到人民幣下行壓力和銀行利潤率創下紀錄低位等風險，官員迄今已在5月將利率下調10個基點，同時將存款準備金率下調了半個百分點。

中美關係・中美貿易・中美貿易戰・貨櫃碼頭・深圳：2010年11月28日，中國深圳港碼頭，一面中國國旗在風中飄揚。(Getty)

由於美國和中國在關稅問題上依然緊張，且未來幾個月經濟成長將放緩，8月底接受彭博調查的分析師預測，人行第四季將下調政策利率10個基點，下調存款準備金率50個基點。

早在去年12月，一些華爾街銀行就預測，人行今年將進行10年來最大幅度的降息，降息幅度至少40個基點。

彭博經濟研究指出﹕「經濟疲軟反映了進一步放鬆貨幣政策的必要性。然而，股市的高歌猛進可能讓人行對於增加流動性態度謹慎。考慮到這一情況，我們預計下一輪貨幣寬鬆措施的落地時間會遲於我們之前預計的9月初，力度可能也沒有我們之前料想得那麼大。」

花旗大中華區經濟主管Yu Xiangrong表示，流動性可能是推動中國股市持續上漲的主要因素。現階段沒有必要進一步刺激股市上漲。