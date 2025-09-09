中通快遞 (2057) 市場領先地位穩固　目標價165元｜彭偉新

中通快遞（2057）是中國內地領先的快遞企業，主要業務涵蓋核心快遞服務（佔收入約91.5%）、貨運代理（約5%）、物料銷售（約2%）及增值服務（約1.5%）。集團的主要市場為中國內地，收入佔比約95%，國際業務則僅佔約5%。集團的收入按年上升15.3%，從384.2億元人民幣增至2024年的442.8億元人民幣，2025年上半年亦錄得9.8%的增長，達到227億元人民幣。儘管毛利率從2023年的30.2%降至2024年的24.9%，主要受到價格競爭加劇的影響，淨利率則從22.8%降至20.1%，預計在2025年將降至17.3%。與同行如順豐和圓通相比，中通的市場佔有率為19.5%，雖然略有下降，但仍保持領先地位。近期，集團受益於政府的反內卷政策及價格上調，預計改善單票利潤。中通快遞在電商快遞市場中占有重要地位，並持續利用自動化技術提升運營效率和服務質量。短期內，雖然面臨成本上升的挑戰，但散件業務的增長將成為收入的主要支持。長遠看，隨著電商需求的增長及行業整合機會的出現，中通快遞的品牌影響力和市場領導地位將進一步鞏固，為未來增長提供堅實基礎。

市場看好中通快遞的前景，主要是隨著消費市場逐步復甦，電商需求預計將顯著回升，這將直接推動快遞業務的增長。中通快遞在電商快遞市場中的佔比穩定，未來有機會通過提升服務質量來吸引更多客戶。此外，逆向物流的需求隨著電商退貨率的上升而增加。中通快遞可利用其現有的物流網絡，提供高效的逆向物流服務，進一步擴大市場份額，提升整體收入。另外，政府對快遞行業的支持政策有助於減少惡性價格競爭，為行業創造更健康的發展環境。預期價格的回升將改善利潤率，尤其是在行業整體競爭格局逐漸改善的情況下。這樣的政策背景將支持中通快遞的盈利能力，並為其未來增長提供穩定的基礎。

而隨著市場競爭的加劇，行業整合的機會日益增加。中通快遞作為行業領先者，具有通過併購擴大市場份額的潛力。這不僅能夠提升其市場地位，還能進一步拓展業務範圍，實現收入增長。加上逆向物流和增值服務的需求增加，未來增長潛力可期。中通快遞在技術創新方面持續投入，尤其是在自動化技術的應用上，這將顯著提升運營效率並降低成本。隨著自動化系統的完善，物流運作將更加流暢，服務質量也會隨之提升。這不僅能夠提高客戶滿意度，還能在競爭激烈的市場中保持優勢。

集團的利潤率為18.81%，而過去12個月的營運毛利率則為20.92%，另外，過去12個月的資產回報率為7.54%，而過去12個月的股本回報率為14.03%。集團季度盈利同比增長為 -25.8%。以現價計，相等於過去 12 個月的追蹤市盈率約 12.4 倍，市場給予集團的預測市盈率為 11.2 倍，較追蹤市盈率為低。主要是市場預期集團未來年的市盈率增長率達到1.9倍，而市賬率則為 1.64 倍，整體估值仍然屬於偏低的水平。中通快遞上個交易日以 147.10 港元收市，全日上升 3.60 港元或 2.50%。集團過去5年的平均Beta值為 -0.13，系統性風險低於大市。52周最高位曾見 219 港元，而最低位則曾見 123.7港元，以現價 147.10 港元計，股價較 50 天線低 3.13%，另外，現價亦較 200 天線低 2.35%，反映出現時的股價表現仍然未有過高的情況。

中通快遞的機構投資者持股比率為14.48%，自今年4月3日至今年9月8日期間，股價錄得3.96%的跌幅，不過，未有影響到投資者對中通快遞的該期間共錄得52.8 億港元的資金流入，當中大戶佔其中的44.66 億港元，而散戶則佔當中的8.13 億港元(見圖1)。大戶對散戶資金流比率為 5.5 比 1，同期大戶投資者的坐貨比率最高曾升上27.94%；而最低曾經跌至-7.54%，至於9月8日當日則為 -1.79%，反映大戶的坐貨比率已經由低位反彈，有助股價作進一步的回升。

中通快遞股價於2024年10月觸及52週高點219港元後回落，隨後經歷波動下跌，最低跌至123.7港元。雖然其後股價曾嘗試反彈，但未能突破50天移動平均線，並多次回測131.50港元的支撐位。2025年7月，股價終於突破50天線，最高升至168.8港元，但因38.2%的斐波那契回調阻力及2月至4月期間的歷史壓力而受阻。近日，股價自上週低點138.8港元反彈，9天RSI跌至30後迅速回升，成功企穩在10天線之上，並呈現四連陽走勢，形成了一底高於一底的上升形態，顯示股價已初步見底。投資者可考慮在147港元入場，目標價設於前高阻力165港元。只要股價守住140港元支撐，短期內可繼續持有。

圖1：中通快遞－Ｗ(02057)於今年4月3日至9月8日期間的資金流狀況