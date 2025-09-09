恒生指數升穿26000點 近4年首次 阿里系孖寶飆逾3%
撰文：張偉倫
出版：更新：
港股升穿26000點，為近4年來首次處於此關口，當中科技股繼續扮演領軍角色。恒指最新報26011點，升377點，成交額為1,131億元。
阿里健康﹙0241﹚大升5.7%，為升幅最藍籌股。
重磅科技股方面，阿里巴巴﹙9988﹚升3.6%、騰訊﹙0700﹚升1.5%，美團﹙3690﹚則逆市挫1.7%。
另外，中芯﹙0981﹚牛氣盛，現升逾3%突破60元大關。
隨著金價上揚，金礦股今早普遍攀升，招金最新報29.24元，升4.2%；紫金（2899）升4.4%，靈寶黃金（3330）升7.6%，山東黃金（1787）升8.1%，中國黃金（2099）飆8.5%。
【10:15】
港股正挑戰26000點，當中科技股為大市上揚動力。恒生指數最新報25901點，升267點，成交額為655億元。
科技股普遍上揚，京東（9618）升2.7%，阿里（9988）升2.3%，最新報140.5元，騰訊（0700）升1%，小米（1810）升0.5%美團（3690）則逆市向下，失守100元關，最新報99.85元，跌2.1%。百度（9888）跌0.4%。
藍籌新貴泡泡瑪特（9992）偏軟，最新報287.2元，跌0.1%。
車股上揚小騰升2.2%
汽車股方面，比亞迪（1211）升1%，小鵬（9868）升2.2%，蔚來（9866）升3.3%。
金融股方面，滙豐（0005）升0.4%，平保（2318）升1.2%，友邦（1299）升2.7%。
