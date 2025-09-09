馬時亨再主持節目　10位「猛人」撐場　大談獅子山精神

剛出任貿發局主席的馬時亨，近年亦不時客串做節目主持，大談香港情、香港精神，「雙線」為港出力。溫多娜知道，佢近日再有新作，難得抽空主持全新清談節目《馬時亨．獅子山精神》，找來十位「猛人」宣揚「獅子山精神」。

點解忽然想講「獅子山精神」？馬時亨同溫多娜講，事緣佢早前跟特首出訪東盟，途中確診新冠，留家休息時，睇到「劍后」江旻憓在巴黎奧運以後來追上之勢壓倒主場對手，深受鼓舞，「咁樣都可以反敗為勝，簡直係獅子山精神，即係永不言敗，死都要搏！於是想到拍個特輯講獅子山精神。」

的確，今輯節目十位節目嘉賓，位位是獅子山精神的代表，橫跨老、中、青三代，涵蓋商界、演藝界、運動界、醫學界等領域，包括許冠文、黃金寶、米高嘉道理(Michael Kadoorie)、馬榮成、姜濤、葉育康、詹康信(James Thompson)、閻惠昌、梁秉中及 甄子丹。

人脈甚廣的馬時亨，親自請來其中五位，佢特別提到「素人」、飲食集團日式連鎖餐飲總經理葉育康，「我同佢共事過，葉育康17歲由壽司學徒做起，到今日有三千人向佢匯報，可見大家都有希望！」

《馬時亨‧獅子山精神》於ViuTV「HOYTV」、「港台電視」、「新城廣播網絡電視MBO TV」、「Emphasis」(國泰航空機上娛樂系統)、加拿大「新時代電視」等播出。馬時亨笑話「無期望」，只係想「香港人睇完，注入獅子山精神，香港有活力、韌力，再創美好明天。正如許冠文係節目講，戲院業好辛苦，但都有電影收得，如《九龍城寨之圍城》、《破地獄》，只要有創意就得！」