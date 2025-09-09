啟勝與中電源動簽合作備忘錄　打造ICC成智慧能源管理建築新指標

啟勝管理服務宣布，與中電源動集團（中電源動）簽署合作備忘錄，結合雙方在物業管理及能源管理上的專業知識，為啟勝管理的多個物業提升節能減碳、應對氣候變化及可持續發展的表現，並以全港最高建築物—環球貿易廣場（ICC）作為智慧能源管理建築的發展基地，將之打造成為香港可持續發展建築的地標，支持香港特區政府於2050年前實現碳中和的目標。

根據新簽訂的合作備忘錄，中電源動與啟勝將於以下三大範疇展開深度合作，包括打造ICC為智慧能源管理建築發展基地，樹立可持續發展建築新標準；增強物業應對極端天氣的能力，提升樓宇電力系統的可靠性和安全性；推行「能源服務一體化」，支持2050年前實現碳中和。

啟勝副董事總經理朱啟明表示：｢啟勝一直致力在可持續發展的道路上走得更前、更遠。今次與中電源動合作，結合了雙方優勢，一方面合作將ICC打造成智慧能源管理建築的發展基地，為香港以至大灣區創造了一個可持續發展的新指標；另一方面共同為啟勝管理的高齡樓宇進行電力檢查及測試，增強物業抵禦極端天氣的能力，亦為我們管理的物業創造更多價值。｣

建築物用電佔全港總用電量九成，其中供冷系統為主要耗能來源，提升建築物的節能減排效能，對香港實現碳中和目標至關重要。中電源動集團總裁吳永豪表示：｢中電源動多年來協助工商客戶提升能源效益，推動低碳營商。我們期望透過創新智慧能源技術，和具成本效益的一站式能源管理方案，與啟勝攜手將ICC打造成智慧能源管理建築新地標，並提升其管理物業的氣候韌性，為應對極端天氣作好準備。｣