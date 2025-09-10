半年轉賺逾千萬　康健睇好本地醫療需求　惟坦言牙科挑戰大

早年捲入管理紛爭的「醫療股」康健國際（3886）重新出發。該公司半年賺1273萬元，成功扭虧為盈。集團營運總監陳振康受訪時表示，集團近年進行了人事調整與業務重組，如今是時候出來見面，「畀大家知道我哋係到做啲咩。」



他指出，集團目前的主要股東為蔡加讚及其家族，其次為中國人壽，兩大股東關係融洽。陳振康坦言，康健在過去近十年間沒有接觸傳媒，可謂「銷聲匿跡」，如今則不然︰「我依然覺得好光榮可以拎住康健張卡片派出去。」



沙田希爾頓中心康健醫務中心。（資料圖片）

現金充裕零負債 料醫療板塊相對穩健

作為「醫療股」，康健國際在港自設近五十間實體診所，括普通科、心臟科及骨科，亦持股中卓醫務及Dr. Vio韋予力醫生醫務所等。

陳振康坦言，香港當前市場環境困難，可謂百業蕭條，但醫療板塊相對穩健。集團手持約14億元現金，且零負債，財務狀況健康。他認為，醫療需求始終存在，尤其隨著人口老化，政府亦投入大量資源於醫管局及地區醫療中心，加上多數企業現時都有提供醫療卡該福利，進一步推動行業發展。

不過，他坦言牙科業務挑戰較大，尤其面對北上就醫的競爭。他指出，目前香港與內地的牙科服務價格差距明顯：「在內地種一只牙約需七、八千元，而在香港則動輒三萬多港元。若香港能將價格調整至一萬多元左右，相信不少人會選擇留係香港醫。」

陳振康坦言牙科業務挑戰較大，尤其面對北上就醫的競爭。（資料圖片）

看好遙距醫療 倡私營醫療活化

陳振康特別指出，遙距醫療（Telemedicine）是集團未來重點發展方向。憑藉集團旗下超過600名醫生網絡，康健已與順豐合作推出看診及送藥服務，收費為299港元，包括診金及三天藥物送上門。他坦言，目前相關服務規模仍小，但優勢在於醫生資源豐富，極具發展潛力。

他又指出香港醫療系統嚴重不平衡，公營醫療「排到死」，私營醫療則「underwork」。他認為應進一步活化私營醫療市場，例如推動多名醫生共同執業、共用藥房等，以提供更親民的服務。康健兩個月前於彩虹匯八坊開設新診所，看診連三天藥費盡量控制在200元以下，旨在提供更多可負擔選擇。「好多人問你咁做係咪想鬥爛市，其實我哋希望畀病人多一啲選擇，醫生都話佢寧願多啲病人可以睇診，坐係到打機冇意思。」

遙距醫療（Telemedicine）是康健國際未來重點發展方向。（資料圖片）

「寧願破舊立新」 半年再擴2至3間親民診所

陳振康透露，過去半年已關閉六至七間位置或經營理念不合適的獨立醫生及牙醫診所，轉而聚焦於新經營模式。新診所一律開設七天，營業時間為早上8:30至晚上8:30，星期日亦照常營業，以滿足市民於非辦公時間的醫療需求。他計劃未來半年內擴張2至3間類似彩虹匯八坊的親民式診所。「我寧願破舊立新，呢個係我嘅經營哲學。」

翻查資料，康健國際於去年九月以約1,800萬元購入位於九龍彩虹清水灣道八號匯八坊地庫二樓B204號商舖，該舖位建築面積約1,200平方呎。陳振康強調自有物業的兩大優勢：「第一，裝修及添置機器的固定成本很高，擁有自有物業就不必擔心三年後被逼遷；第二，醫療行業的特性在於診所位置固定越久，越容易積累熟客。」

康健國際於去年九月以約1,800萬元購入位於九龍彩虹清水灣道八號匯八坊地庫二樓B204號商舖，該舖位建築面積約1,200平方呎。

回應收購糾紛：不是買錯，只是買貴

對於集團早前收購Central Medical Holdings Limited並因業績未達標而提起訴訟，集團在8日公開文件中顯示，訴訟程序中採取措施原索賠金額進一步加碼至1.729億元。

對此，陳振康回應，當時以4.76億元收購中卓醫務，其盈利保證為3,000萬元。他指，「最多咪係買貴咗，但就唔會係買錯。」他強調中卓醫生團隊資深，仍需時間整合，有信心未來兩三年可實現預期盈利。