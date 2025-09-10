金發局﹕港影響力投資生態圈正穩步成型　投資額增至1.57萬億美元

金發局今日（10日）發表題為《香港：影響力資本創造非凡成效》的研究報告，指出全球影響力投資市場近年呈現顯著增長，投資規模由2020年約7,150億美元，增至2024年逾1.57萬億美元，此趨勢源於資產擁有人和投資者日漸將資金配置於具使命導向的投資。私人資本逐漸成為推動可持續長期價值的關鍵，並與政府及慈善機構應對社會及環境挑戰的舉措相輔相成。



金發局指出香港的影響力投資生態圈正穩步成型。綠色及可持續協作投資模式，加上相關制度及市場基礎設施，共同推動成熟發展。此外，主要持份者—包括能力建設者、創新組織、資產擁有人與管理人、企業、超高淨值人士及家族辦公室—正逐步採用混合式融資及影響力導向基金等創新投資方案，超越傳統慈善，並有效運用資本推動可衡量的社會與環境效益。

繼金發局於2024年發表的政策研究報告提出推動香港成為亞洲影響力投資樞紐後，本港市場已出現更多以影響力主導的活動。本報告進一步分析香港日趨成熟的生態圈，說明香港的戰略願景如何轉化為實際成果。

金發局主席洪丕正表示：「香港不僅是一個國際金融中心，更是一個推動可持續發展的國際平台。憑藉其穩健的金融體系優勢及蓬勃的慈善事業，香港在推動亞洲影響力投資發展方面具備戰略性優勢，能將目標導向資本引導至具發展潛力的變革性金融項目，為香港及亞洲創造長遠價值。」

報告亦深入探討香港在推動影響力投資領域的創新舉措，並透過探討多個案例，展示香港在法律創新、資金缺口解決方案及氣候適應策略上的實踐成果。這些創新發展突顯了相關持份者如何將遠景轉化為具體行動，並彰顯香港在社會創新與跨界協作方面的領先潛力。