甲骨文盤中怒飆四成　雲端訂單衝4550億美元　分析師稱感「震驚」

甲骨文發布了相當積極的雲業務展望，消息推動該公司股價破頂，盤中一度升四成，最新仍38.9%至335.58美元，總市值達9500億美元。

雲端訂單衝4550億

甲骨文以其數據庫軟件而聞名，但最近在競爭激烈的雲計算市場也取得了成功。今年夏初，甲骨文與ChatGPT運營商OpenAI簽署了一項前所未有的協議，承諾提供4.5吉瓦的數據中心容量，相當於足以為數百萬美國家庭供電。此外，輝達和字節跳動的TikTok也是甲骨文的主要雲客戶。

甲骨文周二表示，此類交易助力將剩餘履約義務（一種訂單量指標）在第一財季末提升至4550億美元。這是去年同期對四倍多。

《彭博》報告指出，甲骨文的預測突顯了全球AI開發者需要繼續加速投資，僅其客戶OpenAI自己就估計需要數萬億美元投入到其開發和運行服務所需的基礎設施上。甲骨文正在成為此類計算能力的主要提供商，與雲計算領域的領軍企業亞馬遜、微軟和 Alphabet Inc.的谷歌展開競爭。

圖為2021年10月18日，甲骨文（Oracle）位於愛爾蘭都柏林的辦公室。（Reuters）

分析師︰感到非常非常震驚

「我們都感到非常非常震驚，」德意志銀行分析師Brad Zelnick在甲骨文的財報電話會議上表示。「沒有什麼比你剛剛公佈的這些結果更能證明計算領域正在發生翻天覆地的變化了。」

甲骨文執行長Safra Catz表示，近期和即將到來的訂單將轉化為未來幾年快速擴張的雲基礎設施業務。她表示，該業務本財年營收將成長77%，達到180億美元，並將繼續保持強勁成長勢頭，到2030年5月結束的財年，年營收將達到1440億美元。這一展望超出了華爾街的預期。

Catz表示，「這是一個令人驚嘆的財季」，甲骨文雲基礎設施的需求持續成長。她補充說，甲骨文當季與三家不同的客戶簽署了四份價值數十億美元的合同，預計未來幾個月還將簽約更多客戶，這將使剩餘履約義務總額突破5000億美元。

第一財季雲基礎設施收入成長55%，達到33億美元。扣除部分項目後的每股利潤為1.47美元，分析師平均預期1.48美元。

Catz周二在分析師電話會議上表示，今年的資本支出將達到約350億美元。這一支出高於華爾街預期的260億美元。