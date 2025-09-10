陳豪︰養家壓力大但值得　做好理財規劃　望老來四處遊歷享受生活

中銀人壽聘請得陳豪作為產品及服務宣傳大使，對於目前供養一家五口，包括太太陳茵媺及三個子女，是否壓力超大，他坦言，為家人子女未來，其實一切都是值得的，但會需要做好理財規劃，善用並最大化每一項投入，規劃好子女將來及自己退休生活。

鄧子平︰享受生活需要有健康及財力

陳豪在中銀人壽「旅・心活」新聞發布會上，與陳茵媺以夫妻檔出現。陳豪認同中銀人壽執行總裁鄧子平曾提及，六七十歲應該去享受生活，但認為其實當中藏有大智慧，因為享受生活需要有健康及財力，例如每個月都有穩定收入，並能夠四處去遊歷就最好，而如果有人安排規劃，包括理財及旅居深度遊，就會比較理想。

陳茵媺就表示，子女開始長大而變得獨立，她也會感覺安心，想去享受人生的下半場，期待退休生活，包括與陳豪能夠一起環遊世界，感覺好開心。

陳豪指，為家人子女未來，其實一切都是值得的，會善用並最大化每一項投入。﹙資料圖片﹚

陳茵媺：子女漸大想享受人生下半場

陳豪也表示，隨著年紀漸長，開始要著手規劃日後的退休生活。中銀人壽旅居體驗能夠度身訂造專屬的旅居行程，旅居版圖更擴展至亞洲熱門地點，加上專屬旅居管家服務，讓自己可以輕鬆實現太太探索世界的志願，踏上旅程享受不同城市的生活。

中銀人壽宣佈推出「旅・心活深度旅居體驗」保單權益，並將旅居版圖由原先的大灣區及內地城市，拓展至日韓泰等7個亞洲國家，新增旅居城市包括日本京都、韓國束草、泰國布吉及甲米、印尼峇里、越南蘭珂灣、馬爾代夫北馬累環礁以及馬來西亞檳城。對於最想到訪的地方，陳茵媺就表示，是馬爾代夫。