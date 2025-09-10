中印關係回暖　比亞迪高層據報將訪問印度　正辦理簽證

中印關係回暖之際，比亞迪﹙1211﹚高層勢將訪問印度。《彭博》引述知情人士透露，比亞迪正準備重新拓展印度市場，因中印外交關係回暖為這家中國電動汽車巨頭擴張在印業務鋪平了道路。

知情人士稱，在遠程運營當地業務五年後，隨著雙邊旅行限制的放寬，比亞迪印度董事總經理Ketsu Zhang將在未來幾個月內前往這個南亞國家。

知情人士又表示，比亞迪已開始為高層管理人士和工程師辦理簽證，以便重啟培訓計畫、維護設備並評估其位於印度南部工廠的狀況。

9月1日，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）與印度總理莫迪（Narendra Modi）在元首理事會召開前，和中國國家主席習近平交談，期間三人言談甚歡、面帶微笑。(Reuters)

比亞迪已在印度推出四款車型

與此同時，這家全球最大的電動汽車銷售商正考慮明年初在印度推出Atto 2緊湊型電動SUV，這將是比亞迪在印度市場推出的最便宜產品，將直接挑戰Mahindra & Mahindra Ltd.和塔塔汽車等本土大眾市場品牌。

比亞迪已在印度推出包括Atto 3在內的四款車型，是印度市場銷量第四大的電動汽車製造商。知情人士稱，該公司還計畫向當地監管機構申請車輛道路適用性認證，以便增加目前每年2500輛的進口配額。

知情人士稱，Zhang此訪預計將在新德里與印度聯邦政府官員會面，然後視察比亞迪的乘用車工廠。知情人士還透露，最近幾周一些工程師已獲得赴印許可，預計副總裁級別的高管也將很快跟進。

其中一位知情人士表示，比亞迪其他高層領導將在未來幾周申請簽證。