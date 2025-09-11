醫藥股大幅低開　藥明生物瀉近1成　累恒指跌212點再失26000點關

醫藥股今日（11日）普遍大幅低開，其中藥明生物（2269）低開9.5%，最新報34.02元。



石藥及百濟神州低開逾9%

其他醫藥股股價亦向下，康方生物（9926）低開7.1%，三生製藥（1530）低開7.8%，信達生物（1801）低開8.6%，百濟神州（6160）低開9.3%，石藥（1093）低開9.5%。

據《紐約時報》報道，美國總統特朗普政府一直在討論對來自中國的藥品實施嚴格限制措施，一旦成真，可能會顛覆美國製藥業，波及從通用名藥物到尖端療法等各種藥物的供應。

2025年9月8日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump）在聖經博物館（Museum of the Bible）向白宮宗教自由委員會（White House Religious Liberty Commission）發表講話。（Reuters）

報道指出，美國政府正研議一項行政命令，打算嚴格限制來自中國的實驗性藥物與臨床數據，以應對中國生物科技崛起對美國產業的威脅。草案內容包括把美企收購中國新藥納入外國投資委員會（CFIUS）強制審查，並提高中國臨床試驗數據的FDA審核門檻，同時鼓勵藥品本土生產與採購。

雖然白宮發言人德賽（Kush Desai）本周一發表聲明表示，政府目前「並未積極考慮」這份行政命令草案，惟《紐約時報》指出，支持與反對該政策的兩大利益完全對立的團體，正展開激烈游說，政策的走向將深刻影響全球藥品研發格局與患者權益。

恒指低開212點

大市方面，恒生指數低開212點，報25987點。