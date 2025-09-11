一田沙田旗艦店今開幕　集團：投資額達八位數 年內新增兩店

位於沙田的一田旗艦店，經過全面升級後，於今日（11日）開幕。一田表示，自去年起積極重整業務方向，優化百貨業務並重點推廣超市，引入多個品牌，包括日本百元店 Watts、酒類專門店IMADEYA、玉子燒百年店。



位於沙田的一田旗艦店，經過全面升級後，於今日（11日）開幕。（陳葦慈攝）

一田母公司新鴻基地產（0016）主席兼董事總經理郭炳聯表示，回顧過去，新地對香港的長遠發展充滿信心。即使近年經濟環境充滿挑戰，新地仍持續投資升級和優化一田的業務。相信創新的購物體驗和合理的產品價格，能夠吸引香港人留港消費，亦可以帶動更多內地遊客南下旅遊購物。

新地主席郭炳聯指出，即使近年經濟環境充滿挑戰，公司仍持續投資升級和優化一田的業務。（陳葦慈攝）

沙田旗艦店投資八位數

一田首席商務官黃耀霆表示，今次旗艦店投資了八位數字升級，尤其加大一田食堂的投資，未來會視乎成效，考慮對其他門店進行同樣的升級。他又提及主力發展超市業務是大勢所趨，但傳統百貨仍有增長空間。

面對市場競爭，他指，儘管有不少同類型的日資品牌和內地電商攻港，但一田是No.1產地來自日本的商品的超市，同時注重客人體驗，這是電商平台無法做到，例如餐飲就是即時體驗，旗艦店推出一田食堂後人流亦有增加。

一田首席商務官黃耀霆表示，對沙田旗艦店升級的投資達八位數字。（陳葦慈攝）

年內新開兩店

被問到價格戰，黃耀霆指，集團主打「好貨好物」，強調日貨不等於貴，價格一樣有競爭力。他又提到看好香港零售市道，一田今年內會在西沙及啟德開新門店，並預期2026年初會有2至3間新店。

對於過去的暑假，黃耀霆表示集團舉辦了為期十日的購物節，期間人流及銷售均較平日有倍數增長；他亦對之後的十一黃金周持樂觀態度。