彭博﹕內地擬處理地方政府拖欠民企賬款　專家﹕或涉款數萬億人幣

內地據報著手解決地方政府拖欠民企賬款問題，希望激發企業活力，及為經濟注入動力。《彭博》據一些專家估計，相關欠款總額可能達到數萬億元（人民幣‧下同)。



報道引述消息指，中央政府考慮引導國有商業銀行，以及包括國家開發銀行在內的政策性銀行，向地方政府的融資平台和關聯企業提供貸款，以支持償還拖欠的企業賬款。

拖欠款項達數萬億元

儘管沒有公開統計數據，但經濟學家李稻葵曾估計，地方政府拖欠企業款項和公務員薪資約10萬億元左右，相當於內地去年本地生產總值（GDP）的7%。

財通證券上周的一份報告稱，根據對土儲專項債、項目建設專項債等估算，預計內地今年用於解決拖欠企業賬款的專項債額度可能在2,000億元左右。

報道引述消息指，政府數月來已引導國內大型銀行為此行動提供支持，向地方政府的融資平台和關聯企業提供貸款，包括但不限於流動性貸款，用於償還拖欠的企業賬款。儘管此類債務通常不直接歸屬於地方政府，但這些舉債主體的融資大多用於地方政府基礎設施建設，因此仍需承擔償還責任。

報道引述消息指，該計劃將分階段實施，第一階段有望完成至少1萬億元人民幣企業賬款的清欠。總任務爭取在2027年前完成。該政策可能還需要監管層的進一步支持，因為銀行對風險有顧慮，他們希望獲得免責等保障，以免在貸款變成壞帳情况下被追究責任。