歐洲央行維持利率不變　符合市場預期

撰文：黃捷
出版：更新：

歐洲央行議息後維持利率不變，符合市場預期。

該央行將存款利率維持在2厘不變，而主要再融資利率和邊際貸款利率分別維持在2.15厘和2.4厘不變。

歐洲央行