聯儲局議息前瞻｜路透調查﹕下周減0.25厘成共識　年底前再減一次

美國聯儲局將於下周三（17日）公布議息結果，市場人士普遍認為屆時當局將重啟減息。《路透》調查的107位分析師幾乎全部認為，當局將於下周三減息25個基點，因就業市場疲軟蓋過了通脹風險的影響，同時多數分析師並預期，下一季將進一步減息。



有市場人士料年內減息3次

報道指出美國8月就業增長停滯，加之對截至3月的過去12個月就業數據大幅下修，促使許多經濟學家下調預期，並認為聯儲局可能比先前預計實施更多減息。市場已完全消化了9月的減息，目前預計今年將有三次減息，而就在幾周前還只有兩次。

圖為2012年4月3日，鏡頭下矗立在華盛頓的聯儲局大樓。（Reuters）

摩根士丹利首席美國分析師Michael Gapen表示：「聯儲局現在已有連續四個月的證據顯示勞動力需求放緩，並且這種趨勢似乎更具持續性…簡而言之，應當暫時忽視當前的通脹水平，轉而通過放鬆政策來支持就業市場。不過，我們認為9月減息25個基點的可能性要高於更大幅度的降息。」

下周減0.25厘機會93.9%

據CME「美聯儲觀察」數據顯示，聯儲局9月減息25個基點的機會率為93.9%，減息50個基點的機會率為6.1%。聯儲局10月累計減息25個基點的機會率為7.6%，累計減息50個基點的機會率為86.8%，累計減息75個基點的機會率為5.6%。