百度及阿里飆逾半成　領恒生指數升300點　一周累揚近千點

港股今日（12日）再次高收，升幅逾300點。在過去一周累計升幅接近1,000點，並且企穩26000點及創4年新高。



恒生指數收市報26388點，升301點，國指升104點，報9364點，科指升100點，報5989點。大市整體成交額為3,207億元。

科技受再度獲得投資者追捧，百度（9888）升8.1%，為今日表現最佳藍籌，阿里（9988）升5.4%，網易（9999）升2.8%，快手（1024）升2.6%。美團（3690）曾低見95.35元，股價見1年新低，收市報96.55元，平收。

醫藥股今日炒上，藥捷安康曾飆逾倍。（視覺中國）

醫藥股反彈藥捷安康曾飆逾倍

醫藥股反彈，藥捷安康（2617）一度升超過1倍兼創上市高，收市報192.5元，升77%。藍籌股藥明生物（2269）升1.3%，同系的藥明康德（2359）升1.9%。其他醫藥股方面，信達生物（1801）升0.8%，康方生物（9926）升6.1%。

內房股同樣獲得投資者追捧，融創（1918）飆8.7%，龍湖（0960）升4.9%，世茂（0813）升3.7%，中海外（0688）升2.8%，華潤置地（1109）升1.4%。

金融股方面，友邦（1299）升0.6%，滙豐（0005）升1.1%。

滬深股市今日一同低收。（中新社）

滬深股市齊低收

內地股市方面，上證指數收市報3870點，跌4點；深成指數收市報12924點，跌55點，滬深300指數收市報4522點，跌26點。