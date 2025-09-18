Aspire 創辦人：海外市場係金礦 肯升級系統就有機會搶到！

新加坡金融科企 Aspire 創辦人：在 Startup 世界，速度比起規模更重要！表面上，香港結業潮一浪接一浪。但靈活的創業者已經悄悄轉型，轉攻海外市場低調搵真銀。例如設計師、專業人士可以靠 Upwork、Fiverr 接國際單；本土小品牌用 Shopify、Etsy 出口歐美；港產初創 Lalamove、Casetify、Goodnotes、Buyandship 更係全球站穩陣腳。呢班於海外 quietly thriving 嘅香港人，收入相對多元穩定，生意續航力亦更加持久！



本地惡性循環

香港經濟近年未見起色，消費信心不足，零售業和中小企壓力相當沉重。打工仔面對裁員壓力，收入不穩，消費變得更加審慎。

似乎形成了惡性循環：本地市場萎縮，企業更依賴傳統服務和既有客戶群，但這樣反而更難接觸海外客戶，錯失海外機遇。

零售業最大的問題不單是租金或宏觀經濟環境，而是消費者行為根本性改變 —— 網購崛起意味著競爭對手來自全球。在傳統經營模式不變情況下，即使最出色的本地零售商也只能勉強保住不跌局面。

一開始就面向世界

新加坡金融科技公司Aspire聯合創辦人 Giovanni Casinelli 受訪時表示：「亞洲越來越多初創一開始就以『全球市場』為目標，取代過往『本地先行、再拓海外』做法。」

社交媒體發揮關鍵作用。過去創業者需要龐大資源才能接觸海外客戶，現在通過 Instagram、TikTok、小紅書，香港小店都有機會直達全球消費者。

但接觸客戶只是第一步，真正挑戰是後台金融系統能否支撐全球化營運。「例如你與澳洲客戶交易，但銀行需要 5 天發送電匯並收取 3% 隱藏外匯費用時，你失去的不只是利潤，更是擴展空間。」

Giovanni 指出初創海外擴展最大痛點是「速度」與「成本」：傳統跨境付款需要一星期到帳，拖慢營運節奏；中小企缺乏資源對沖匯率波動，外匯成本高昂，又指行政時間成本同樣「痛苦」：「對賬不同國家帳戶與貨幣，面對各地不同合規要求、系統工具不一致，對人手不多的中小企都是沉重負擔。」

改變從來不易

轉型路上，心理阻力是最大障礙。企業質疑新工具可靠性，與傳統銀行關係、熟悉流程讓企業難以放手。學習成本令人卻步，包括適應新系統、培訓員工、重新設計 workflow 都需要投資。

傳統金融工具過於割裂，付款、會計、薪酬各自為政，企業要花大量時間整合平台。「傳統金融基建為『本地優先』經營思維而設，但今日企業早以『全球優先』出發，邏輯上很不同。」Giovanni這樣分析道。

「每拖延一天升級後台財務系統，競爭對手就領先一天。成本不斷累積 —— 昂貴匯率、緩慢付款、繁瑣對賬。數字經濟時代，速度比規模更重要，行得快的對手正捕捉機會，你還在處理文件？」

以成績說話

作為籌得近 2 億美元融資的金融初創，Aspire 推出初期也曾被質疑，但依靠用戶口碑建立起信任：「產品真正幫到人，自然會獲得推薦。只要你試一次，就明白為何 Aspire 用戶留存率這麼高，一用過就很難回頭。」

數據最有說服力，Aspire 在香港不到一年實現 7 倍客戶增長，超過 70% 是新創公司，也代表這批創業者從第一天就選擇「全球化」和「數字化」策略。

Giovanni 續稱，Aspire 客戶大致上分兩類：總部設於一地但服務多市場的企業，也有實際在多個國家設點的企業。Aspire 解決方案能讓企業「一鍵開通多國金融服務」，免去每到一個新市場就要重新建立後台系統的痛點，特別是在新加坡與香港之間的拓展，更是他們不少客戶的首選。

轉型就在今天

當網購改變消費習慣時，有些港企通過新渠道征服全球；當本地競爭激烈時，有些企業已探索海外機遇，可見企業選擇和策略，得出截然不同結果。差別不在運氣或時機，而在於是否願意打破既有框架。

Giovanni 觀察一針見血：「速度比規模重要。」每延遲一天升級系統，你的對手就已領先一步。機遇從不缺席，但是能否抓住，取決於今天的選擇。

點擊此處了解更多有關Aspire業務

(資料及相片由客戶提供)