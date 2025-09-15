強積金｜GUM﹕8月20億資金流入股票基金　美股及港股基金受歡迎

在今年7﹑8月，打工仔的強積金賬戶中有30億元資金流向股票基金，單計8月，股票基金已錄得20.2億元淨流入，其中美股基金及港股基金（指數追蹤型）最受打工仔歡迎。強積金評級機構GUM指出，強積金成員投資情緒改善，資金轉換較為偏好高風險的基金類別，料股票基金有20.2億淨流入，令7月和8月合共有30億流入；而混合資產基金及較低風險資產（固定收益基金）則雙雙淨轉出，分別估計有1.5億和18.7億的淨轉出。



GUM策略及投資分析董事張天輝指出，近兩個月成員投資態度轉趨進取，將資金配置於股票基金，連續兩個月皆以流入美股基金和港股基金為主，其中美股基金於8月錄得9.2億淨流入，港股基金（指數追蹤型）則有8.2億淨流入，可能是成員受恒指強勢影響而逐步對港股恢復信心。

保守基金錄21億淨轉出

強積金保守基金為8月資金淨轉出最多的類別，連同保證基金已連續兩個月進入資金淨轉出首三位，8月合共淨轉出約21億元。另外，「其他股票基金」今年已連續8個月錄得淨流出，反映成員對特定主題基金失去耐性。

強積金。（資料圖片）

至於資金淨轉入最多的首三位為美股股票基金、DIS核心基金及香港股票基金（指數追蹤），同時是連續2個月成為淨流入最高的基金類別，其淨轉入的排名亦與7月相同。值得一提的是，「香港股票基金」今年更首次出現淨轉入。