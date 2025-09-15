比亞迪市值累瀉450億美元　彭博引分析師﹕搶市場策略致利潤承壓

藍籌車企比亞迪（1211）股價在4個月內，自歷史高位累計下跌超過30%，市值蒸發450億美元。據《彭博》匯編的數據顯示，分析師對比亞迪的賣出評級已升至2022年以來最高水平。有分析師指出，雖然投資者對公司前景仍然感到樂觀，但是以定價壓力搶佔市場佔有率的策略令人擔憂。



遭競爭對手搶佔市場

報道指出投資者對比亞迪率先推出大幅折扣的策略失去耐心，且政府正在嚴厲打擊給行業造成衝擊的內捲行為。與此同時，吉利（0175）和零跑（9863）等競爭對手在搶佔市場。

圖為比亞迪在泰國羅勇開設的電動車工廠。（Reuters）

Financiere de L Echiquier的亞洲股票主管Kevin Net表示﹕「我相信投資者對其長期前景持樂觀態度，但在反內捲背景下，比亞迪『靠定價壓力搶佔市場佔有率』的激進策略著實令人擔憂」。Kevin Net亦指出﹕「短期內，這仍將對營收和利潤率造成壓力。」

上季少賺3成利潤逾3年來首倒退

受價格戰影響，比亞迪第2季度利潤驟降30%，為3年多以來首次下滑。作為中國最大的電動汽車製造商，比亞迪過去幾年推動行業多輪降價，廠商們為爭奪市場佔有率展開激烈競爭。與此同時，內地政府對遏制過度競爭態度愈發明確，認為會造成通縮壓力，損害製造業的國際聲譽。

報道指出，比亞迪當前預計今年計劃交付460萬輛汽車，較之前預期的550萬輛大幅下調。即便要實現這一目標，公司仍須在最後4個月交付約170萬輛汽車，考慮到其產品線的老化和新的監管環境，無疑任務艱巨。

比亞迪「DOLPHIN」海豚有兩個版本，分別為標準版及長續航版。（資料圖片）

高盛料比亞迪今年海外銷量達百萬

儘管比亞迪在內地市場面臨挑戰，但憑借新品發布增多和本地化生產提升，其海外業務仍在強勁拓展。高盛分析師預計，2025年比亞迪海外銷量可能達到90萬至100萬輛，超過管理層年初設定的80萬輛目標。此外，比亞迪估值也較有吸引力，目前其預期市盈率為17倍，低於三年平均水平的20倍。與此同時，期權交易量攀升，達到創紀錄的近60萬份未平倉合約，幾乎是6月份水平的三倍。

市場焦點都將集中在比亞迪即將在國內推出的新車型上，其功能配置和定價策略備受關注。分析師預計，新車型將採用全新外觀，並在低價車型中配備「天神之眼」智能駕駛輔助系統，電池也會升級，同時延長插電式混動車型的續航里程。

雖然短期內盈利面臨下行壓力，但如果戰略舉措能將比亞迪從一家單純高效的電動汽車製造商重新定位為技術領軍企業，將重塑投資者認知，並通過估值重估推動股價上漲，Allspring Global Investments的基金經理Gary Tan表示。