AlipayHK即日起接入東南亞Grab叫車服務　涵蓋新加坡、泰國等8國

螞蟻國際旗下AlipayHK宣布，繼早前覆蓋本地及北上叫車服務後，即日﹙15日﹚起接入東南亞Grab叫車服務，讓港人一App暢行東南亞八國。

該公司指出，即日起香港用戶可直接於AlipayHK App內預約東南亞八國call車服務，涵蓋新加坡、馬來西亞、泰國、印尼、菲律賓、越南、柬埔寨同緬甸。該合作省卻港人下載當地App與開通境外支付賬戶的流程，並提供港幣結算與限時優惠。

AlipayHK又稱，此次合作標誌著兩大平台雙向整合的新里程。自2023年Grab App增設AlipayHK支付選項後，此次技術升級進一步將Grab Call車服務內嵌至AlipayHK內。用戶可在AlipayHK App即時比對多種車型報價，系統自動換算港幣計價，並提供經濟型至豪華車款的多層次選擇，滿足不同行程需求。

AlipayHK行政總裁李詠詩表示：「AlipayHK 正逐步構建亞太區網約車網絡，並致力為用戶提供優質的叫車平台，令用戶在任何地方能享受極佳的打車體驗。 AlipayHK積極支持本港、內地叫車平台，今次更與全東南亞最大的Grab合作，進一步打通東南亞網約車網絡，未來將持續拓展其他區和國家的網約車合作，實現港人出行無憂。」

今年上半年AlipayHK本地叫車日均單量按年增逾400%；而北上內地叫車日均單量則增逾300%。