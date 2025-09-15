鄭志剛新動向　參與青島商業項目　建國際化多功能綜合體

周大福家族現任掌舵人鄭家純長子鄭志剛去年起陸續卸任多家家族企業要職後，專注個人事業發展。據內媒報道，鄭志剛旗下K11 by AC集團，與山東省青島西岸新區管理委員會及長坤集團簽署投資合作協議，三方將在青島西岸新區合作興建集文藝、運動、教育、商業於一體的國際化多功能綜合體。鄭志剛亦有親自出席簽約儀式。

據指，整個項目投資總額達377億元人民幣，目前已通過立項備案，正推進前期工作。

根據協議，K11 by AC集團與長坤集團將聯合在青島西海岸新區設立合作基金，推動多個領域的高質量投資項目和標桿性項目。報道指出，項目中「一帶一路」國際教育及文化藝術交流商業綜合體佔地約700畝，計劃打造國際教育交流、藝術展覽、醫療大健康、商業服務等多功能板塊。其中包括以中醫藥大健康產業為核心的新安御醫堂總部及配套酒店項目，將結合新安醫學特色，建設集中醫診療、研發創新、文化體驗及人才培養於一體的綜合性中醫藥發展平台。

而另一個長坤國際體育文化交流中心，也同步啟動，項目總用地面積約20萬平方米，將建成具備國際賽事承辦能力的現代化綜合體，涵蓋體育比賽、訓練、文化交流和會展服務等功能。