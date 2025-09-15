中泰李迅雷﹕融資餘額佔A股市值流動比率遠低於2015年　風險可控

中泰國際首席經濟學家李迅雷上周六（13日）發文稱，今年全球股市表現都還不錯，特朗普的關稅大棒高高舉起、輕輕落下，全球股市似乎在這樣的預期差中獲得了信心。他又指出內地上半年經濟增速略超預期，A股同樣是在4月份以後開始走強。



他指出A股這輪一開始以估值水平提升驅動（存款利率下行）為特徵的慢牛行情，已經轉變為以高成長預期驅動為特徵的結構性牛市。

對於有人擔憂A股的融資規模已經超過2015年的最高點了，市場出現過熱風險。李迅雷指出事實上，A股融資餘額佔流通市值比例（2.49%）遠低於2015年峰值（4.7%），顯示槓桿風險可控。

少部份美股支撐整體市況升幅

談及美股時，他指出美股屢創歷史新高，同樣具有鮮明的結構性牛市特徵，如從2010年至今，頭部的12.5%的美股上市公司貢獻了幾乎美股總市值的淨增長，而剩餘87.5%上市公司的市值合計沒有變化。

美股的頭部集中效應顯著。美股科技巨頭（如蘋果、微軟﹑Nvidia等）因其穩定的現金流、技術護城河和行業主導地位，長期享受高於市場的估值，市場願意為高增長的科技公司支付溢價。去年標普500的漲幅中，美股「七巨頭」貢獻了近一半的漲幅。