黃金出口柬埔寨激增谷起泰銖　泰國或對實金交易徵稅　壓貨幣升勢

今年全球金價已上漲近40%，泰國黃金出口大升下，令泰銖升值，事緣當泰國人賣出黃金時，泰銖通常會受到提振，因為美元收益會被兌換成泰銖。

據《彭博》報道，泰國當局考慮對實物黃金交易徵稅，以減緩泰銖升值步伐。受這一消息影響，泰銖一度跌0.6%，至1美元兌31.92泰銖，創7月31日以來最大跌幅。

柬埔寨出口量異常成長 引發調查呼聲

知情人士稱，泰國央行和財政部正在討論對通過各種線上渠道買賣並以泰銖結算的黃金徵稅。知情人士表示，此類徵稅可能豁免以美元交易、在期貨交易所交易或在金店購買的黃金。

知情人士稱，徵稅的目的是減少黃金出口，提高泰國人持有黃金的成本，並補充說，與黃金交易相關的美元流入也是泰銖走強的因素之一。

2025年前7個月，泰國黃金出口額較上年同期飆升69%，達到2,540億泰銖（80億美元），其中對柬埔寨的出口量出現異常成長，引發調查呼聲。

黃金出口收入推動泰銖上周漲至2021年高點，今年以來已上漲7%，促使人們呼籲央行加大干預力度，以保護出口和旅遊業。

新稅或以特別營業稅的形式開徵

泰國央行官員計畫周一與黃金交易公司代表會面，討論黃金對泰銖的影響以及如何加強交易報告。知情人士表示，財政部還將與央行進行更多磋商，最終決定要等到新內閣就職後才能做出。此外，這項稅可能以特別營業稅的形式開徵。

知情人士稱，如果黃金賣家將美元收益兌換成泰銖，這筆交易可能會被徵稅，並補充說徵稅的稅率尚未最終確定。