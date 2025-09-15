PAObank姚文松望盡快實現收支平衡　年內推投資服務拓零售業務

數字銀行PAObank新任行政總裁姚文松表示，今年上半年該行虧損幅度按年已有所收窄，主要受惠於利息收入上升，而資產素質近期也有所改善。上任後中期財務目標會是希望盡快推動實現收支平衡，但目前會先推動該行的服務等，成為「好用的銀行」，透過科技去提供快捷方便服務，並將節省下來的成本回饋客戶。



他又指出相較以往該行主力於中小企業務，目前也希望同時推動零售個人業務，目標為未來三至五年，資產分佈方面零售個人客戶和中小企客戶，呈三七比例。對於金管局新指引容許數字銀行設立實體分行，則正評估中。

平安壹賬通銀行是全港第一間向中小企提供銀行服務的虛擬銀行。

與平安香港戰略合作推綜合理財及保險體驗

姚文松曾於數字銀行天星銀行及Za bank任職，此次為第三度出任數字銀行舵手。而PAO bank過去相較其他數字銀行，會更主力於中小企業務。姚文松表示，希望推動該行零售個人業務，今年內會推出投資服務，包含港股、美股及基金交易，另也會與中國平安保險（香港）戰略合作，借助集團力量，推動「一加一大於二」綜合理財及保險體驗，透過合作新產品等，應對跨境理財及保險需求。而中小企業務方面，會針對貿易通客戶推出更多產品，目前主力於貸款業務，希望存款及匯款等方面也能夠配合中小企發展需要。

他承認，旗下中小企客戶包括貿易企業，也有本港零售及餐飲企業，均會面臨艱難，前者有受到美國關稅政策影響，但也有透過提升產品價格及推動市場多元化等策略來應對，美國市場佔比及政策影響相信屬於有限。

平保壹賬通希望與平保香港合作。（視覺中國）

上半年虧損收窄近期資產素質有改善

PAObank母企為前稱陸金所的陸控（6623），今年曾經增資2億元，用於支持PAObank加強產品開發和技術建設的投入，進一步拓展個人銀行服務。姚文松表示，母公司對該行幫助很大，希望股東能夠繼續為該行增加資本投資。該行開展與平安香港戰略合作，例如銀行客戶享受理財服務同時，可額外獲贈旅遊保險，而平安香港客戶投保時，也可尊享存款優惠，務求實現保險理財結合。

截至今年8月31日止，PAObank客戶存款總額達75.8億元，較去年12月底止增加約74%。截至今年6月30日止，客戶存款總額達59.4億元，較去年12月底止增加約36%，而客戶貸款和墊款總額錄得37.2億元，較去年同期增長41%。