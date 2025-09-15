螞蟻國際等發起「電子錢包守護者聯盟」新方案　降帳戶盜用風險

螞蟻國際聯同電子錢包AlipayHK與馬來西亞最多人選擇的Touch ’n Go電子錢包等支付行業先行者，共同發起「電子錢包守護者聯盟」，透過合作構建全球錢包跨境支付安全保障機制。

電子支付普及度高的背後，全球42%的詐騙案件亦源於此地區。電子錢包已成為主要攻擊目標，2017年起螞蟻國際已開始與夥伴共享安全科技。此次 Alipay+各合作方推出「電子錢包守護者聯盟」，將展開三大領域合作，包括科技創新：透過AI同隱私計算等前沿技術，合作研發及應用支付安全保障方案；知識協作：設立知識共享機制，包括開辦風險趨勢工作坊和最佳實踐用例交流；合夥夥伴參與：推出聯合宣傳行動，教育消費者同商戶識別、防範同應對各類風險。

聯盟首階段將引入螞蟻國際研發的Alipay+ EasySafePay 360方案。該項由AI驅動的賬戶保障系統涵蓋線上線下跨境交易，試行階段已成功降低90%賬戶盜用風險。方案透過即時AI多維度支付數據分析，建立動態風險模型從而進行主動攔截詐騙，並運用隱私計算技術實現跨平台安全數據協作。

錢包用戶可透過由 EasySafePay 提供的「退款保障」賠付計劃，獲得未授權交易的全額賠償。有關賠付申請，AI智能審批系統進一步簡化用戶驗證流程，令處理效率提升90%，準確率更高達95%以上。EasySafePay提供的「一站式用戶支援平台」允許錢包運營商整合至自身App，透過自訂工具組，高效處理用戶疑慮。

同時，EasySafePay亦保障線上交易安全，涵蓋電商交易、數碼娛樂與應用程式商店服務訂閱等場景。用戶一鍵即可完成支付，無需跳轉至其他應用程式或瀏覽器視窗進行確認。初步估計，該簡化流程可為商戶提升最多10%的轉換率，進而帶動營收增長。

AlipayHK行政總裁李詠詩表示：「電子支付愈趨普及，安全創新成為維繫用戶信任的關鍵。AlipayHK透過全天候AI監測、個人化防護設定及定期反詐騙提示，為450萬活躍用戶構築安全防線。我們將透過持續提供多層次安全體系與業界協作，為用戶打造安全便捷的支付環境。」