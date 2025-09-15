恒指夜期高水逾200點　阿里ADR漲3%　特朗普稱周五將與習近平通話

美國總統特朗普（Donald Trump）周一（15日）在Truth Social上發文稱，中美兩國在西班牙舉行的經貿會談進行的「非常好」，表示將於周五與中國國家主席習近平通話。受消息帶動，港股夜期升幅擴大至逾200點，最新報26656點，升177點或0.67%，高水209點。



另外，重磅中概股普漲，阿里ADR 升3.08%、京東ADR升1.72%。



特朗普在社交平台Truth Social表示：「美國與中國在歐洲的貿易會談進行的非常好！會談很快就會結束。我們還就『某家公司』達成協議，美國的年輕人非常希望拯救這家公司。他們會很高興！我將在周五與習主席通話。（我們的）關係依然很緊密！！！」

另一邊廂，美國財長貝森特隨後亦確認中美領導人將於周五通話，稱中美已就TikTok協議的框架達成協議，但不會透露協議的商業條款。

美國總統特朗普（Donald Trump）周一（15日）在Truth Social上發文，宣布將於周五與中國國家主席習近平通話，並暗示已就TikTok所有權的問題與中方達成協議。（網絡截圖）

美國貿易代表格里爾（Jamieson Greer）則稱，已經把包括關稅在內的更廣泛問題的談判延後至周五，兩國領導人通話時進行。他指，如果對話進展良好，美國可能會進一步暫緩關稅。

中國與美國代表團14日起在西班牙舉行經貿會談。兩國代表團分別由中國國務院副總理何立峰以及美國財長貝森特（Scott Bessent）率領，此次為雙方第四次在歐洲會晤。