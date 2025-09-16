美匯指數年內累跌9%　德銀分析師﹕投資者以破紀錄速度削美元敞口

美國總統特朗普重新上台後大打關稅戰，引發政治及經濟局勢不穩，加上不是催促聯儲局減息，促使美匯指數年內大跌逾9%，並且跌穿97水平。德意志銀行對ETF的分析顯示，海外投資者在購買美國股票和債券時進行貨幣對沖，正以「前所未有的速度」大幅削減美元敞口。



該行全球外匯研究主管George Saravelos援引500多隻基金的數據指出，這是踏入2020年代以來首次，流入購買美國資產的美元對沖型ETF的資金規模超過了非對沖型基金的資金流入。

在他看來，這種對沖行為解釋了為何即使在國際投資者在特朗普的關稅政策今年早些時候擾亂市場後，再度將資金投入美國資產的情況下，美元依然保持疲軟。當時，市場曾猜測，貿易戰風險可能會削弱投資者對美國股票、債券以及美元本身的興趣。

投資者重返美資本市場卻不願持美元

George Saravelos寫道，「外匯層面的含義很明確：外國投資者或許已經重返美國資產市場（儘管速度有所放緩），但他們並不想承擔隨之而來的美元敞口。每買入一份對沖了美元風險的資產，就會有等量的貨幣被賣出，以消除外匯風險。」