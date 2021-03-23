WeWork擬通過SPAC方式上市：2020年虧損32億美元

撰文： 張小意 最後更新日期： 2021-03-23 17:25

據《新浪科技》報道，共享辦公服務提供商WeWork在尋求10億美元最新投資和股票上市時披露，新冠疫情迫使該公司在全球各地關閉聯合辦公空間，導致其2020年虧損32億美元。

但該公司在向潛在投資者展示的文件中稱，其2020年虧損額較2019年的35億美元有所收窄，原因是他們將資本支出從2019年的22億美元削減至僅有4,900萬美元。

這些文件還顯示，到2020年底，其全球整體出租率從疫情之前的72%下降至2020年底的47%。

這個名為「風車項目」的文件顯示，WeWork的目標是通過與一家特殊目的收購公司（SPAC）的合併，以90億美元的估值（包含債務）上市。

此外，「風車項目」文件中列出的32億美元虧損並未包含WeWork的中國業務，該公司在2020年9月出售了中國業務的多數股權。

目前，WeWork和軟銀拒絕對此置評。

公司拒評有關消息

根據知情人士透露的信息和文件內容來看，WeWork正在與SPAC公司BowX Acquisition Corp進行磋商，後者在2020年8月份籌集了4.2億美元。BowX將前NBA籃球明星沙奎爾·奧尼爾（Shaquille O『Neal）列為顧問，並由加州軟件集團Tibco創始人維微克·拉納迪夫（Vivek Ranadivé）負責運營。

為了彌補WeWork尋求的10億美元的空缺，雙方旨在與機構投資者合作確保這筆交易順利完成。

儘管WeWork的估值遠低於兩年前在失敗的IPO中設定的目標，但該公司的上市仍然標誌着SPAC極大地改變了投資者對曾經努力上市的企業的興趣。

2019年，該公司尋求IPO時，WeWork並沒有將自己定位為傳統的房地產出租公司，而是以科技平台的身份對外宣傳。他們這一次還將採取同樣的宣傳模式。文件顯示，該公司是一個「全球房地產科技平台」和「用於管理和協調靈活空間的輕資產平台」。

文件中的預測包括，到2022年底，WeWork的出租率將迅速回升至90%，遠高於疫情前的水平，而明年的調整後EBITDA（未計利息、稅項、折舊和攤銷前收益）將達到4.85億美元。

WeWork還預計該公司的營收將從去年的32億美元攀升至2024年的70億美元。但對這筆交易感興趣的一位投資者卻對此提出質疑。

值得關注的是，傳統的IPO文件中禁止此類財務預測，但如果選擇通過與SPAC合併的方式上市，WeWork將不會受到這一限制。

目前無法保證WeWork最終會同意與BowX合併，該公司也可能選擇與其他投資方就其他融資方案進行溝通。