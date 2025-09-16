美銀期權策略師﹕A股處於3年高位　料再上升空間有限

內地股市年內累積逾1成升幅，其中上證指數已企穩3800點，同時整體A股市值已超過100萬億元人民幣。不過一位曾準確預測市場上揚的美國銀行期權策略師表示，內地股市當前的升勢不太可能達到近期市場的殷切期望。



去年，滬深300指數短短幾周就上漲逾30%，當時內地承諾加大刺激力度，點燃了長期被悲觀情緒籠罩的股市熱情。《彭博》引述美國銀行亞太區股票衍生品研究主管Lars Naeckter表示，儘管該指數自8月初以來已上漲12%，接近3年高點，但鑒於當前倉位已「相當看漲」，進一步上漲空間可能有限。

難為快速升市中進行期權部署

過去一年，得益於政府的支持政策、流動性充裕和對人工智能的樂觀情緒，內地股市成為全球市場的亮點。然而，這也將滬深300指數近期推向超買區域，相對強弱指數顯示其漲幅可能過快過大。

「你可以為更『正常』、更穩定的漲勢佈局，而不是像25%或30%那樣瘋狂的急漲」Lars Naeckter在最近的一次訪問中表示。「許多投資者已參與內地股市反彈，因此正面催化因素不太可能促使他們大幅調整投資組合。」

不過他指出，由於投資者希望這輪升勢能再上一個台階，認購期權的需求依然強勁，並稱一些認購期權的波動率「可能有點過高」。他建議賣出價外認購期權，買入行使價更接近當前市場水平的合約，為「緩步上漲」的行情佈局。

Lars Naeckter表示：「過去幾年有太多人退出內地市場，而這是一種可以重新入場的低成本方式，參與其中的同時避免承擔下行風險。」

2024年9月初，美國銀行建議買入低價期權，為內地股市的反彈做準備。滬深300指數當月末開始飆升，到10月8日創下兩年新高。