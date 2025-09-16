彭博﹕內地年內難再推大規模財政刺激　仍可能出現微調

內地過去2年都在第4季度調整預算、增加額外財政刺激來提振成長，然而今年或許有所不同。儘管經濟出現降溫跡象，但在債務負擔加重，且財政彈藥尚未用完的情況下，《彭博》引述多位業內人士認為，今年剩餘時間出台大規模財政刺激的概率較低，而政策微調仍可能出現。



報道指出近年來內地通過加大政府債券發行，來對沖稅收和土地出讓收入下滑對財政支出能力所造成的影響，隨之而來的政府債務和利息負擔快速上升引起關注。在此背景下，財政政策或將更注重提高資金的使用效率，而年內額外刺激的空間與力度料趨於謹慎。

高盛﹕短期內推大規模刺激措施機會低

高盛經濟學家Lisheng Wang等人在周一的報告中寫道﹕「未來幾個季度需要漸進且有針對性的寬鬆，但短期內出現大規模、全面刺激的可能性仍不大」。

報道又引述吉林財政科學研究所所長張依群、渣打銀行大中華區及北亞區首席經濟學家丁爽、中央財經大學教授溫來成等人表示，內地大幅調整財政預算的可能性較低。

張依群指出﹕「4季度出台新政策加碼經濟的可能性減弱，不會出台激進式、大規模、臨時性的財政刺激政策，繼續擴大赤字、增發國債可能性不大。」下一步可以考慮的政策選項包括增強債券資金發行和使用的靈活度，提高債券資金使用效率，更好調動地方自主理財的積極性。

政府已擴大財政赤字規模

報道又指出，過去幾年，中國政府部門持續加槓桿，助力經濟復甦。2023年4季度決策層將赤字率從3%上調至3.8%；2024年4季度出台一攬子增量財政政策，公佈10萬億化債方案；今年3月則將預算赤字提高到歷史最高，以增強政府支出能力。

隨著債務水平攀升，利息支出也相應擴大，這給地方政府財政運轉增加了負擔。財政部數據顯示，國債和地方債的利息支出去年高達2.19萬億元人民幣，不僅是2015年的5倍多，且付息佔政府總支出的比重創下至少10年來新高。

溫來成指出，許多地方財政只能保證付息，本金償還比例徘徊在政策規定的10%下限，一些市縣甚至需由省級財政代為償還專項債。

丁爽料年底政府債務率95%

據渣打銀行的丁爽測算，到今年年底，內地政府債務率約95%，高於2024年的91%。他表示﹕「這本身不是一個危險的水平，更值得擔心的是它成長的速度，因此政策制定者在刺激方面會比較謹慎。」如果經濟需要進一步提振，政府或以債務置換額度前置或政策性金融工具來提供支撐。