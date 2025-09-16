恒大｜高等法院頒令　清盤人出任許家印資產擬定接管人

高等法院就正進行清盤的中國恒大清盤人，因應其主席許家印未有按此前高院判令要求，向恒大披露其持有5萬元或以上財產狀況，申請擔任許家印的財產之聯合及若干接管人一案，今日作出裁决，決定對許家印資產頒下擬定接管人令（draft receivership order）。



高院法官指，雖然代表許家印一方律師指出，許家印因為被拘留等原因而未能遵照法院的披露財產命令，並認為恒大清盤人可以物色到有那些資產屬於許家印，其戶口亦多為單名登記。但是法官仍認為，未能遵守有關披露命令是問題所在，加上認為許家印有耗散手上資產的可能，恒大清盤人未必能確定許的總資產有多少，因此相信，有需要委任接管人。

法官認為，委任接管人更能保障許家印的財產，並認為委任恒大清盤人處理及跟進適合，原因是許家印的個人事務及恒大早已緊密相連，恒大清盤人過去兩年已著手調查及掌握公司的情況，由恒大清盤人跟進許家印的資產，可避免大量工作重複。

為執行是次擬定接管令，及確保接管人向高院法官委任的監督律師匯報工作，藉此避免恒大清盤人處理許家印的個案時出現利益衝突，因此其從4個選擇中，決定委任具經驗的Messers. Wilkinson & Grist之Keith Ho出任該職務，並由許家印一方負擔堂費。