佐丹奴委韓星盧正義出任代言人　推韓風系列

佐丹奴﹙0709﹚宣布，韓國人氣演員盧正義正式成為品牌全新代言人，其將參與佐丹奴於多個市場推出的廣告企劃。

該公司指，盧正義將以優雅的姿態及不同搭配，詮釋品牌2025秋冬及2026春夏女裝與韓風系列的廣告，覆蓋大中華及亞太地區，邀請全球消費者一同感受佐丹奴最新系列的時尚魅力。該系列將於2025年9月25日起於香港又一城及太古城門店，以及官網率先發售，並隨後在抖音、天貓、京東及小紅書等電商平台同步上架。

佐丹奴行政總裁Colin Currie表示：「我們非常高興歡迎盧正義加入佐丹奴大家庭，成為品牌最新代言人。她以真誠、勇敢和優雅的特質，不僅在娛樂圈大放異彩，更在時尚界掀起新風潮。年紀雖輕，卻已享譽國際，她絕對是幫助佐丹奴推動『超越界限』策略的 不二之選。此次合作是佐丹奴品牌轉型的重要一步，我們相信盧正義的影響力將能啟發新一代的消費者。」

佐丹奴指出，盧正義於2021年榮獲SBS演技大賞「女子新人演技獎」，近期更以Netflix熱門作品《烏有之地》與《名校的階級》中的精彩表現，鞏固了她敢於突破、真實無畏的藝術家形象，同時躋身為全球時尚偶像。盧正義憑藉出色的作品而人氣急升，成為韓國Z世代中最具代表性的演員之一，風靡韓國內外，其影響力更從影視領域延伸至時尚界。

上月佐丹奴亦宣佈作為數碼轉型的一部分，品牌將推出全新升級的電子商務網站及一體化數字平台介面。