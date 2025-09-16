藥捷安康單日轉向瀉54%　市值較高峰蒸發逾1500億　恒指全日跌8點

醫藥股今日表現相當反覆，其中近期熱炒的藥捷安康（2617），先飆超過6成兼再創新高，高見679.5元，在不足5日內勁升逾9倍，不過股價在午後掉頭向下，收市報192元，大瀉53.7%，市值由高峰期的2,045億元，縮至573億元，即在不足一日內，市值蒸發超過1,500億元。



其他醫藥股方面，佰澤醫藥（2609）升28%，腦動極光（6681）升16.5%，同源康醫藥（2410）升25.9%，信達生物（1801）升0.7%，藥明生物（2269）跌0.2%，翰森製藥（3692）跌1.5%。

大市全日成交2940億

至於整體大市方面，恒生指數收市報26438點，跌8點，科指升34點，報6077點，國指升1點，報9386點，成交額為2,940.7億元。

科技股今日走勢個別，阿里（9988）跌0.7%，騰訊（0700）升0.2%，小米（1810）升0.5%，百度（9888）升0.8%，美團（3690）升3%，攜程（9961）升4.1%，收市報597.5元。

網上醫療股下挫，京東健康（6618）跌5.8%，阿里健康（0241）跌3.9%。

滙豐逆市上揚

金融股方面，平保（2318）跌2.2%，滙豐（0005）逆市上揚，收市報107.2元，升0.7%。