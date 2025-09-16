全球創新指數排名　香港上升3位至15位　亞洲保持第5位

世界知識產權組織今日﹙16日﹚公布的2025年《全球創新指數》中，香港在全球排名上升3位至第15位，並在亞洲保持第5位。財政司司長陳茂波指，指數顯示香港推動「金融＋創科」雙互促進的發展策略，是正確的方向。。

陳茂波在社交網站表示，在139個被評核的經濟體中，香港在多個分項表現突出，例如在支持創新的優勢中，香港在「信貸」高踞全球第1位，並在多個領域躋身全球前10名，包括「高等教育」(第3位)、「知識的吸收」(第5位)、「信息通信技術」(第6位)、「制度環境」(第9位)和「投資」(第9位)。數據也顯示，香港的研發總開支和研究人員數目持續上升。

陳茂波指，這次排名顯示當局推動「金融＋創科」雙互促進的發展策略，是正確的方向。善用香港全鏈條的籌融資功能優勢，加上港投公司作為「耐心資本」，更好引導和槓桿市場力量加快創科的發展和突破。

他又表示，香港聯同深圳、廣州等大灣區兄弟城市已是全球第一的創新集群，大家攜手並進、優勢互補，繼續推進大灣區成為世界一流的國際創科樞紐，貢獻國家科技自立自強，同時為香港經濟多元發展創造更多新空間。

全球首5位依次為瑞士、瑞典、美國、南韓和新加坡，而內地則躋身前十位。