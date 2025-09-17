藥捷安康2617｜飆50倍半日變臉　一手速輸24萬！　「韭菜王」揭秘

利用港股通「割韭菜」的戲碼又出現了！

格隆匯獲悉，半新股藥捷安康-B(2617)昨天﹙16日﹚股價上演了驚天大逆轉。

上午公司股價再度飆升，盤中一度漲63%至679.5港元/股，5日累計漲幅達863%，再創上市新高，市值逼近2,700億港元。

什麼康方，什麼信達，在藥捷安康面前都是弟弟！

自6月23日上市至今，不到3個月時間，藥捷安康股價較IPO價格（13.15港元）最高漲超50倍。昨日上午盤中升逾50%至高見679.5港元的上市新高，惟下午2點之後，公司股價急轉直下，截至收盤下跌53.73%，如果在今天的高點追進去，一天之內可以虧70%，一手賬面可虧損逾24萬。

來感受一下這分分鐘上天入地的股價圖。

而藥捷安康在9月16日中午發布公告稱：

「公司股份交易價格及成交量近期出現異常變動。

經查詢後董事會確認，概不知悉導致股份出現該等股價及成交量異常變動的任何原因；或任何須予公布以避免股份出現虛假市場的資料；或根據上市規則第13.09(2)條及證券及期貨條例(香港法例第571章)第XIVA部須予披露的任何內幕消息。

董事會亦確認，集團業務營運維持正常，且業務營運及財務狀況並無重大變動。」

01

流通盤極少：香港公開發售獲3,419倍認購，仍舊套路回撥

要理解藥捷安康這魔幻的股價走勢，需要先來回顧一下當初IPO的發行情況。

集資額：2.01億港元，發行比例3.9%；

發行價：13.15港元/股，發行總市值52.19億港元；

招股總數：1528.1萬股H股，原本計劃公開發售10%，國際配售90%；結果香港公開發售獲3419.87倍認購，而國際發售僅獲0.97倍認購。

由於國際發售未足額，觸發套路回撥（當然，2025年8月4日生效的港交所IPO新規已經對這些制度做了修改）。最終，香港公開發售的發售股份數目為305.7萬股，佔比20%。

基石投資者：江北醫藥、康方生物、華盛敦行、藥石地平線、科瓴安等，合計股份數量佔總發行數量的比例為63.96%；

據悉，藥捷安康的分配結果公告顯示，公司控股股東、上市前股東和現有股東都承諾長達12個月的禁售期，而基石投資者也設有6個月禁售期，即相當於2026年6月22日、2025年12月22日才結束。

綜合通告資料，藥捷安康禁售股份佔比高達98%。若只計可在港股市場二手流通的H股部分，港交所資料顯示，截至8月31日，藥捷安康的H股發行股數為3.0167億股，扣除上述禁售股數，實際可以被交易的股數只有約550萬股，佔比不足2%。綜合通告資料，藥捷安康股東禁售承諾如下：

資料來源：香港經濟日報、中央結算系統CCASS、招股書、格隆匯新股

藥捷安康9月8日正式納入港股通標的，隨即成為股價爆升動力。截至9月16日，中央結算系統CCASS只能反映截至上周四(9月11日)交投資料，可以看到上海港股通、深圳港股通持有藥捷安康的股數達到306.25萬股，相當於已發行H股股本的1.02%。

換言之，北水短短4個交易日已收集超過一半街貨。

從基本面來看，藥捷安康成立於2014年，是一家臨牀階段生物製藥公司，專注於腫瘤、炎症及心臟代謝疾病的小分子創新療法，以18A章規則在港股上市。

公司核心產品Tinengotinib (靶向FGFR/VEGFR、JAK和Aurora的激酶抑制劑)正進行兩項Ⅲ期臨牀試驗，用於治療在過往接受FGFR抑制劑治療後疾病發生進展的膽管癌（CCA），一項在中國進行，另一項為涉及美國的跨區域臨牀試驗（MRCT）。

我們在此前的打新分析中有提到，藥捷安康的基本面弱於映恩生物（9606.HK），映恩生物上市至今漲幅超4倍，如今市值約423億港元。

截至9月16日收盤，藥捷安康的市值約726億港元，相比之下，泡沫還遠未出清。

02

警惕莊家利用港股通割韭菜

除了藥捷安康之外，最近還有不少公司也上演了同樣的戲碼。其共同點都是通過套路回撥，將籌碼控制在機構手中，流通盤極少。

在9月5日之前，藥捷安康大部分交易日的成交量維持在20萬股左右，成交金額也多在1000萬港元以下。

在這種結構下，股價較容易受到主力資金行為的影響，某些資金在收集足夠的籌碼後，就可以輕鬆拉抬股價。

而盤面上呈現的這些成交，也未必都是真實成交，不排除主力自己在左手倒右手，形成交投活躍的假象。

後續公司市值過線，進入港股通，進一步吸引部分南下資金參與。

與9月5日之前形成強烈對比的是，藥捷安康在最近3個交易日的成交量都超過了1200萬股，單日成交金額在20億至50億之間。

藥捷安康目前距離基石投資者的解禁期還有三個月左右，在這段時間內，主力也不用擔心來自市場的拋壓。大量湧入的北水就成了妥妥的增量資金，很有可能接下了主力派發的籌碼。

港股通除了被莊家用來割韭菜之外，也曾被部分人士用作轉移資產的途徑之一。例如，境外賬戶資金事先買入某標的，境內資金再通過港股通買入股票，操縱股價暴力上漲，境外賬戶獲利退出。神不知鬼不覺就將錢轉到了境外賬戶，而且費用低。

股價閃崩在港股並不罕見，例如2015年的隆成金融，2017年的輝山乳業，2018年的民眾金融科技、2024年的升能集團等等。

這些公司的背後，是無數虧損的賬戶。如今，同樣的故事在藥捷安康上演，不知道這一輪鬧劇過後，會如何收場。

對我們普通投資人來說，未來凡是做過套路回撥、引入綠鞋、做過市值管理的公司，或許都要警醒一些。