華為合作伙伴　奇瑞汽車今起招股　入場費3106元｜新股IPO

內地汽車生產商，與華為合作電動車品牌「智界」的奇瑞汽車（9973）今日（17日）起至22日招股。招股價介乎27.75至30.75元，每手100股，一手入場費3,106元，集資最多91.4億元。



該公司計劃發行近3億股H股，一成於香港作公開發售，預期將於9月25日掛牌，中金、華泰及廣發為聯席保薦人。

奇瑞是一家乘用車公司，設計、開發、製造和銷售多樣化且不斷擴展的乘用車產品組合，包括燃油車和新能源汽車，五大品牌為奇瑞、捷途、星途、iCAR和智界。

奇瑞汽車產品宣傳圖（FB@Chery International）

今次招股，奇瑞引入JSC International Investment Fund SPC（代表ShanRui SP）、HHLR Advisors Ltd.、上海景林及CICC Financial Trading Limited（就景林場外掉期交易而言）、香港景林、黃山建投、晶匯瑞盈、Horizon Together、大家人壽、Martis Fund、國軒香港、合肥建匯、中郵理財、星宇香港為基石投資者，總投資金額5.9億美元（約45.7億港元）。

這是2024年4月20日在西班牙巴塞隆拿自由貿易區拍攝的中國奇瑞汽車公司與西班牙埃布羅公司電動汽車合作協議簽字儀式現場。中國奇瑞汽車公司與西班牙埃布羅公司19日在西班牙巴塞隆拿自由貿易區舉行電動汽車合作協議簽字儀式，雙方將在當地設立合資企業，共同開發電動汽車新產品。（新華社）

是次招股集資所得款項淨額中，約35%用於研發不同車型和版本的乘用車，以進一步擴大產品組合，25%用於下一代汽車及先進技術的研發以提高核心技術能力，20%用於拓展海外市場及執行全球化策略，10%用於提升位於安徽蕪湖的生產設施，10%作營運資金及一般企業用途。