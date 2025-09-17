施政報告2025｜推動銀行業在港設立區域總部　內地企業設財資中心

【施政報告2025/施政報告】行政長官李家超今日（17日）發表新一份《施政報告》。他表示，全球對「中國製造」產品需求加大，去年中國對外直接投資衝破1萬億元人民幣，內地企業「出海」步伐明顯加快。



他指出，內地企業的戰略重心已轉向積極開拓新興市場。政府會把握香港出口平台優勢，加大經濟新增長點。內地企業出海可在香港設立財資中心和區域總部，進行跨境結算、匯款和融資等；並聘用香港會計、法律等專業高增值供應鏈服務拓展海外市場；同時透過香港推廣優勢，對接環球買家，打造國際品牌。



成立「內地企業出海專班」

去年《施政報告》宣布將香港打造為「高增值供應鏈服務中心」，吸引更多企業進駐香港，壯大總部經濟。2024年外地駐港企業在香港共設有超過1 400間地區總部，其中逾300間來自內地。

李家超表示，會整合香港的外地辦事處，包括投資推廣署、香港貿易發展局（貿發局）和香港駐內地的辦事處，組成一站式平台，成立「內地企業出海專班」（「出海專班」），主動招攬內地企業利用香港平台「出海」。

商務及經濟發展局（商經局）局長會督導「出海專班」工作及協調各政策局、部門和機構，為「出海」企業制訂多元方案，包括金管局會推動銀行業尤其內地銀行在港設立區域總部，利用香港優勢，輻射開拓東南亞和中東等地區市場，提供更全面的跨境金融方案。吸引更多內地企業在港設立財資中心，於2026年上半年完成研究優化稅務寬減措施。