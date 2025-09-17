施政報告2025｜香港未來新機遇集中在「走出去」　推動總部經濟

行政長官李家超今日（17日）正發表《施政報告》2025，他表示， 在「一國兩制」下，香港擁有「引進來、走出去」的獨特優勢。過往較着重「引進來」，香港從中亦得益不少，但香港未來的新機遇將更集中在「走出去」。這倍速增量的機遇轉變源自全球貿易秩序重塑，內地企業不再聚焦單一國家，而轉向積極開拓新興市場。



內地企業出海可在港設財資中心和區域總部

政府會把握香港出口平台優勢，鞏固香港國際中心地位，發揮金融、貿易、專業服務、供應鏈管理、專業網絡等優勢，創造就業和收入，進一步推動總部經濟，帶來更多商機，亦會以教育、科技、人才一體化發展，同時推動文體旅協同發展，讓市民生活在經濟蓬勃、文化活力的社區。

李家超表示，全球對「中國製造」產品需求加大，去年中國對外直接投資衝破1萬億元人民幣，內地企業「出海」步伐明顯加快。內地企業的戰略重心已轉向積極開拓新興市場。政府會把握香港出口平台優勢，加大經濟新增長點。內地企業出海可在香港設立財資中心和區域總部，進行跨境結算、匯款和融資等；並聘用香港會計、法律等專業高增值供應鏈服務拓展海外市場；同時透過香港推廣優勢，對接環球買家，打造國際品牌。

協助本地傳媒發展香港以外的網絡 說好「香港故事」

金管局和沙特阿拉伯公共投資基金（PIF）已簽署諒解備忘錄，創立達10億美元的新投資基金，用於香港和其他大灣區城市「出海」到沙特阿拉伯的企業。金管局會聯同香港銀行公會、香港總商會、香港工業總會等帶領銀行及中小企前往越南等東南亞市場拓展商機，匯聚業界力量支撐「出海」平台發展。

政府會充分發揮香港展覽業的優勢，鞏固香港作為內地品牌「走出去」和環球品牌「引進來」的最佳平台，同時支持業界舉行更多有利推動品牌發展的活動。推動碳排放核算服務發展，助力「出海」企業滿足國際對綠色貿易的減排要求和標準。 政府會協助本地傳媒發展香港以外的網絡，說好「香港故事」。