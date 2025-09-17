施政報告2025｜優化跨境支付通　方便居內地港人長者接收政府援助

行政長官李家超今日（17日）正發表《施政報告》2025，他表示，香港是大灣區中心城市和區域發展核心引擎之一，在大灣區建設中肩負引領帶動的重任，在國家進一步改革開放中更具有不可替代的重要作用。政府會繼續帶領全社會更主動對接國家戰略、更積極融入國家發展大局，加強與廣東、澳門的互利合作，深化協同發展。



優化跨境徵信便利港銀向中資企業及內地居民審批貸款

他指出，將繼續深化粵港澳三地規則銜接和機制對接，提升人流、物流、數據流、資金流，包括優化「跨境徵信互通」和「深港跨境數據驗證平台」，便利香港銀行向在港的內地居民及企業審批貸款。

持續優化「跨境支付通」，拓展與兩地民生相關的匯款應用場景。政府明年會優化可攜現金援助的發放安排，在廣東及福建省養老的香港受惠長者可選擇由政府將款項直接匯入其內地指定銀行的帳戶。

與大灣區內交易所拓大宗商品交易

香港將與大灣區內交易所合作開拓大宗商品交易及碳交易等新業務。港交所是前海聯合交易中心的控股股東，將繼續加強兩地合作，發展好大豆離岸現貨市場。港交所碳市場Core Climate亦會與大灣區試點碳市場研究試驗跨境交易結算。

港投公司會和廣東省政府加強合作，帶領香港生命健康科技初創等高技術企業公司，強化跨境產業鏈建設，首階段的重點基地為南沙。財經事務及庫務局（財庫局）正與深圳和前海分別就推動數字金融發展和支持深港兩地科技與金融深度融合方面探索進一步合作，相關措施預計今年內公布。