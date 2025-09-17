高盛上調阿里巴巴H股目標價至174港元　看好AI雲端驅動增長潛力

高盛發表研究報告指，自上個月度報告以來，中國AI基礎設施、模型、應用層面出現了多項重要進展，值得關注，包括：AI基礎設施層面的更新敘事；新推出的中國AI模型，包括阿里巴巴的Qwen3-Next、百度X1.1、騰訊HYWorld-Voyager 3D及多種多模態模型，近期焦點圍繞字節跳動Seedream 4.0與NanoBanana的圖像編輯、生產力功能比較；交易平台推出的AI助理(例如阿里巴巴的Amap 2025、美團的Xiao Mei)。

高盛將阿里巴巴﹙9988﹚雲端估值上調，從每ADS 36美元升至43美元，基於對2026財年第二至第四季度雲端增長假設，上調至按年升30%至32%(原為28%至30%)，並相應將阿里巴巴的SOTP(分部估值法)12個月目標價從163美元上調至179美元，港股目標價從158港元上調至174港元，維持「買入」評級。

高盛認為，中國雲端超大規模企業的多晶片策略已更新了中國AI雲端行業的敘事，為該行業帶來複合增長潛力，這支撐了該行近期對雲端與數據中心子行業的偏好升級；並預測中國雲端服務提供商(CSP)的資本支出將在2025年第三季度年增39%，這可能促進AI雲端收入的持續增長。

阿里巴巴盤中報161.8元，升5.4%，創近4年高，市值重回3萬億港元。