Ant Bank 5週年派錢！每日抽高達HK$888現金利是　全月狂派10萬封

想不想每日都有個小確幸，輕鬆贏走額外現金？為慶祝成立5週年，螞蟻銀行（Ant Bank）準備了高達HK$888的現金獎賞等你來拎！即日至2025年9月30日期間，螞蟻銀行將免費派發整整100,000封利是（「抽獎」）。所有螞蟻銀行及AlipayHK用戶每日都有1次免費抽獎機會。想抽獎機會倍增？就要留意下文解鎖更多機會！



每日一㩒 HK$888現金獎賞隨時到手從今日起養成一個習慣，只要打開AlipayHK App，在首頁搜尋「螞蟻銀行5週年」進入活動頁面，就能即時抽獎，高達HK$888現金獎賞隨時到手，步驟超級簡單，無論lunch time或上下班的車程中也能輕鬆搞定。

精明理財 抽獎機會倍增

除了每日碰碰運氣，想不想主動出擊，將中獎機會極速提升？螞蟻銀行提供多個任務，讓您賺取更多抽獎次數，增加贏取大獎的機會！只要成功開立「餘額+」高收益賬戶，除了能享高達HK$1,350開戶獎賞及首HK$20,000存款於首7天享5%年利率外，更能立刻豪取8次額外抽獎機會。若你再存入HK$2萬並維持30天，可再獲8次抽獎機會！

活用金融工具 解鎖更多中獎密碼

想讓你的理財組合更多元化，同時極速累積抽獎次數嗎？只要成功開通投資賬戶，可輕鬆到手8次抽獎機會，更有機會獲取高達HK$5,555的開戶獎賞。完成首筆HK$10,000或以上的基金認購，可再獲8次機會 。此外，成功開通Ant Bank PayLater或申請分期貸款等信貸產品，也能為你分別增加5次及8次抽獎機會，消費理財更靈活之餘，中獎機會亦大大提升 。

獎賞到賬無難度 開戶更有額外驚喜

幸運中獎後，所有現金獎賞將自動存入你的「餘額+」高收益賬戶 。如果還未有該賬戶也不用擔心，只需完成開戶即可使用獎賞 。更重要的是，成功開戶立即獎你額外最少HK$20至高達HK$1,350的開戶獎賞，絕對是雙重驚喜！開戶後都可以留意螞蟻銀行的保險服務，成功約見保險專家及投保指定產品，都可以額外獲得HK$300購物禮券及高達500萬A. Point，獎賞賺不停！

