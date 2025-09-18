高盛﹕升市由市場流動性推動　警告不能忽視結構性風險

環球股市上揚，美股等多個主要市場，更多次於年內創下新高。高盛首席宏觀研究員Paolo Schiavone指出，當前市場的核心判斷是「流動性勝過基本面」。在聯儲局減息預期升温背景下，大量閒置資金準備在市場回落時逢低買入，這種預期心理正不斷延長當前的經濟周期，並為風險資產注入了強勁的上漲動力。



分析師認為，目前的市場環境與歷史上的兩個時期有着驚人的相似之處。一方面，聯儲局的預防性降息頗為類似1990年代中期的舉措，當時此舉成功延長了經濟擴張，並點燃了新一輪的股市飆升。另一方面，一個更令人擔憂的歷史警訊正在浮現。Paolo Schiavone警告，當前美元對實物資產的持續貶值、央行對政府債務信任的削弱，都讓人聯想到布雷頓森林體系崩潰前的1970年代。一個關鍵的結構性信號是，三十年來，外國央行持有的黃金儲備首次超過其持有的美國國債，這直接反映出市場對美國政府債務的信任度正在被侵蝕。

信任瓦解或成升市結束原因

Paolo Schiavone認為，本輪周期的終結方式，可能不是因為經濟疲軟，而是因為信任的徹底瓦解。在此之前，由流動性驅動的市場狂歡或許仍將持續，但其背後的結構性風險已不容忽視。