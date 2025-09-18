施政報告2025｜各大銀行回應一文看清　渣打︰助力經濟韌性轉型

行政長官李家超今日（17日）發表《施政報告》2025，各大銀行紛紛發表回應。



渣打香港兼大中華及北亞區行政總裁禤惠儀指，施政報告助力經濟韌性轉型。

渣打銀行︰提升香港國際金融中心的地位

渣打香港兼大中華及北亞區行政總裁禤惠儀表示：「渣打銀行歡迎施政報告提出一系列具前瞻性的措施，助力經濟韌性轉型。我們將積極支持政府透過推動金融市場創新與經濟多元發展，利用渣打獨特的國際網絡優勢，配合政府推動企業利用香港平台『出海』，開拓新興巿場，提升香港國際金融中心的地位。

渣打樂見施政報告中有關香港與內地加強跨境金融合作的措施，除推出新的『人民幣業務資金安排』，亦優化現有的互聯互通措施。我們將透過多元化的跨境人民幣服務，協助鞏固香港作為全球最大離岸人民幣樞紐的地位，加快人民幣國際化的步伐。

另外，施政報告中放寬『新資本投資者入境計劃』的房地產投資門檻，及優化家族辦公室的稅務安排，將吸引更多基金及高淨值人士落戶香港，為資本市場注入新動力，鞏固香港國際資產及財富管理中心地位。

渣打將繼續支援中小企升級轉型，善用商業數據通等平台，包括政府及香港金融管理局推動的CargoX，提升物流及數據互通，助中小企加快融資審批、降低信貸成本，並推廣知識產權交易，推動業務創新及轉型。

渣打亦會積極響應政府強化人工智能(AI)應用與創新的方向，持續推動銀行服務有效及負責任地應用AI。去年，我們在全球開發超過350個AI用例，覆蓋包括財富管理、跨境業務等核心增長領域，提升營運效率及優化客戶體驗。」

滙豐香港區行政總裁林慧虹則指，施政報告準確地提出，應把握全球資產重新配置趨勢，以鞏固香港作為國際金融中心的地位。

滙豐歡迎「行政長官2025年施政報告」提出一系列全面的措施，加速新興產業發展，並鞏固香港作為國際金融中心的地位。

滙豐香港區行政總裁林慧虹表示：「香港一向以領先的國際金融中心而著稱，作為內地與世界各地之間的超級連繫人，更享有獨特優勢。支持內地企業走向全球，是香港未來發展的重要方向。

施政報告準確地提出，應把握全球資產重新配置趨勢，以鞏固香港作為國際金融中心的地位。作為一家國際銀行，我們看到吸引國際資本進入香港債券市場的巨大潛力。例如，騰訊剛在香港完成一筆90億元人民幣債券發行，並由滙豐擔任聯席全球協調行及聯席簿記行。作為全球最大的離岸人民幣中心，香港在推動相關融資活動方面，發揮關鍵作用。

她又稱，推進保險、資產管理和財富管理行業發展，是另一項積極舉措，助香港在未來幾年成為全球最大的財富管理中心。而中小企業是經濟增長的支柱。延長中小企業融資擔保計劃和還息不還本安排，將為有需要的企業提供更大的財務彈性。支持中小企轉型，特別是電子商務等領域，更為把握新機遇的關鍵。

滙豐相信，香港作為具吸引力的全球城市，藝術、文化和體育是當中的重要元素。正如今天宣佈，LIV高爾夫巡迴賽將於2026年和2027年重返香港，滙豐十分榮幸，能擔任香港賽事的冠名贊助。我們期待與各方攜手合作，舉辦另一場標誌性活動，向世界展示香港的活力。」

恒生銀行歡迎行施政報告中提出多項發揮香港金融優勢的措施，進一步鞏固香港國際中心地位。（恒生銀行提供圖片）

恒生銀行：為港經濟發展及金融創新帶來新動力

另外，恒生銀行歡迎行施政報告中提出多項發揮香港金融優勢的措施，進一步鞏固香港國際中心地位，為香港經濟發展及金融創新帶來新動力。恒生表示，剛公佈的施政報告為香港在科技迅速發展和全球貿易秩序重塑的格局中，制定了把握經濟發展的方向，尤其在強化股票、債券及貨幣市場，促進保險業與資產及財富管理業發展、優化離岸人民幣業務樞紐地位,以及建立國際黃金交易市場、發展綠色可持續金融等多方面，全方位發揮香港作爲國際金融中心的優勢。

恒生銀行執行董事兼行政總裁施穎茵表示，恒生作為香港最大的本地銀行，將全力支持施政報告中所提出的政策方向及措施，並與政府相關部門及金融管理局保持緊密合作，積極協助企業把握施政報告帶來的經濟新機遇。

恒生銀行執行董事兼行政總裁施穎茵表示，施政報告進一步鞏固香港國際中心地位。

中銀香港︰《施政報告》全方位支持傳統優勢與新興產業

中銀香港副董事長兼總裁孫煜對行政長官今天發表的《施政報告》表示歡迎。

他指出，《施政報告》提出多項舉措支持傳統優勢領域和新興產業,將有助推動香港經濟高質量發展。孫煜表示,在國際金融格局變化過程中,香港作為全球主要金融中心的競爭力和影響力持續提升。此次《施政報告》提出的一系列措施,涵蓋股票、債券、貨幣、黃金交易、資產及財富管理、金融科技,以及綠色可持續金融等範疇,將有助進一步完善市場生態,不僅能吸引更多資金來港,同時強化香港作為內地企業「走出去」的重要平台角色,進一步鞏固香港作為財資中心和區域總部的吸引力。

孫煜認為,《施政報告》著力推動新興產業建設,為香港經濟注入動能。成立「北都發展委員會」兼簡化相關行政措施、制訂優惠政策吸引新興產業進駐,以及加大推動人工智能發展等多元化措施,將持續提升香港創新科技實力,並引領香港把握新一輪科技浪潮和產業變革所帶來的機遇。此外,延長「中小企融資擔保計劃」申請期兩年以及「還息不還本」安排一年等措施可增強中小企營商信心,支持商界升級轉型與拓展市場。

中銀香港將一如既往全力支持《施政報告》的各項舉措,發揮自身金融市場專業優勢,持續提供優質和創新的金融服務,助力香港提升國際金融中心地位,服務本港經濟穩健發展。

中銀香港副董事長兼總裁孫煜。

東亞︰延續過往政策成果

東亞銀行聯席行政總裁李民橋表示，特區政府新一份《施政報告》延續過往政策成果，並在既有基礎上加快改革，以及順應國際新趨勢，致力推動經濟發展、改善民生，鞏固香港在國際市場的領先優勢。《施政報告》提出全方位加快發展北部都會區，持續提高股票市場活力，支持香港構建國際領先的債券市場，推動房託基金納入互聯互通，促進資產及財富管理業發展，以及推動金融科技和綠色可持續金融發展等措施，既能發揮香港獨特優勢，進一步鞏固國際金融中心地位，亦有助加快融入國家發展大局。

東亞銀行聯席行政總裁李民斌表示，《施政報告》緊扣國家發展方向，提出鞏固債券中心地位等措施，豐富香港離岸人民幣產品與服務，將有助推動人民幣國際化進程。《施政報告》提出在大灣區優化「跨境徵信互通」等跨境金融平台，將大大拓寬金融業發展空間，促進大灣區規則銜接和機制對接。政府成立「內地企業出海專班」，可更好發揮香港作為「超級聯繫人」、「超級增值人」的重要角色，助力內地企業在海外市場穩健前行。

東亞銀行表示，特區政府新一份《施政報告》延續過往政策成果。（資料圖片）

香港銀行學會︰需持續拓展及優化本地金融人才庫

香港銀行學會行政總裁梁嘉麗表示：「學會樂見施政報告中提出多項人才發展策略。自政府推出一系列新的輸入人才政策，已吸引來自不同界別的高才來港工作及發展，尤其集中於創科、金融等行業。香港在世界人才排名躍升至全球第四、亞洲首位，要保持香港國際金融中心的競爭力，需持續拓展及優化本地金融人才庫，並吸引國際高端人才來港發展，為銀行及金融服務業帶來新動能，推動行業持續發展。」

在金融科技與人工智能 (AI) 發展方面，施政報告提出推進AI+ 發展，促進人工智能在各行業的廣泛應用和發展，以及繼續推進不同金融科技項目包括Ensemble項目代幣化應用沙盒。

梁嘉麗續稱：「政府對人工智能發展的重視，與銀行業人才培訓方向一致。根據學會最近與香港金融管理局和香港銀行公會共同發佈的《2026–2030年未來銀行能力建設》研究報告，93% 受訪銀行相信『人工智能技術相關技能』是未來最重要的技能需求之一。學會將積極配合政府支援相關人才發展，強化對金融人才的培訓及支持，包括加強人工智能與金融科技等前沿領域的專業培訓。學會的專業資格認證為本地及來港專業人士提供更完善的資歷銜接，成為高端人才在港發展的重要踏腳石。學會將繼續完善專業資格課程及資歷認證，並透過舉辦行業交流及專題活動，促進業界人才協作與交流，助本地銀行業構建人工智能與金融複合型人才庫。」

學會將因應這些發展策略，加強並持續審視現有培訓課程和專業資歷認證，特別針對人工智能與金融科技等新興領域，持續更新「銀行專業資歷架構」(Enhanced Competency Framework) 及「銀行專業會士」(Certified Banker) 專業資格課程內容，以確保其與時俱進。

此外，學會再次獲教育局委任為香港資歷架構下頒發銀行業專業資歷的評估機構，有效期至2030年7月31日。是次委任是對學會的專業水準和評核策略的充分肯定，學會將以此為契機，進一步擴闊和鞏固現有資歷基準，持續促進銀行從業員的專業發展，為增強香港金融及銀行業的競爭優勢提供堅實人才支援。