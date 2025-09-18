中信國際電訊短暫停牌　待刊發內幕消息

撰文：格隆匯
出版：更新：

中信國際電訊(1883)發布公告，公司股份自2025年9月18日(星期四)上午9時正起於香港聯交所短暫停牌，以待公司刊發有關內幕消息的公告。

該股停牌前報2.56元。

格隆匯