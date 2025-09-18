微盟盤中升近半成　擬折讓配股籌15.56億　深化AI與全球化佈局

微盟集團(02013)擬折讓配售股份總籌15.56億元，深化AI與全球化佈局，盤中股價造好，現升4.8%，報2.6元。

該集團發布公告，2025年9月17日，公司與認購方訂立認購協議，據此，公司擬向認購方以認購價每股認購股份2.26港元發行及配發合共約6.88億股認購股份；及就認購事項與配售代理(即國泰君安國際及中信里昂)訂立配售協議，據此，配售代理主要受聘以促進認購協議項下認購股份的結算。

認購方(即無極資本管理有限公司)於中國香港及阿布扎比設有雙總部，並獲證監會及阿布扎比全球市場(ADGM)金融服務監管局(FSRA)發牌。認購方由開曼群島控股公司Infini Capital Global全資擁有，其最終實益擁有人為認購方的創辦人兼投資總監Tony Chin。

認購股份相當於公司於本公告日期現有已發行股本約19.04%；及認購股份相當於經配發及發行認購股份擴大的已發行股本約16.00%。認購股份將根據一般授權發行。認購事項的所得款項總額將約為15.56億港元，認購事項的所得款項淨額合共將約為15.55億港元。

公司擬按下列金額比例，使用認購事項的所得款項淨額作下列用途：約30%將用於探索AI在SaaS中的整合及應用。公司計劃升級其技術基礎設施以提升計算能力及存儲容量，從而支持更復雜及有效的AI運營；(ii)約30%將用於擴大媒體渠道及加強精準營銷服務。公司擬招募及培訓專業銷售人員，以擴大其在抖音及小紅書等平台的影響力，併成立專門的廣告製作及投放團隊，以提高創意及生產效率。此外，公司計劃採購數據以進行多平台媒體運營，利用高質量數據深入了解用戶行為、偏好及消費趨勢，從而改善流量質素和轉化效率；約10%將用於海外業務發展，主要包括但不限於投資擁有配套產品及AI模式的公司、招聘及培養具經驗的人才以拓展海外市場、租賃辦公空間，並支付新設立的銷售辦事處的行政費用；及(iv)約30%將撥作補充營運資金及一般企業用途。