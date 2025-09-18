美國減息｜特朗普安插入美聯儲　米蘭首秀︰唯一反對只減0.25厘

聯邦公開市場委員會(FOMC)周三以11票贊成、1票反對的結果通過降息決議，聯邦基金利率目標區間被下調至4%-4.25%，此前該利率已連續五次會議保持不變。

其中，上任僅24小時美聯儲理事斯蒂芬·米蘭，是唯一反對美聯儲9月降息25個基點的人，他轉而投票支持更大幅度的降息50個基點。

分析人士曾猜測，特朗普任命的美聯儲理事沃勒和鮑曼也可能是支持更大幅度降息的反對者，但兩人都選擇支持多數派的25個基點舉措。儘管最近幾個月對降息持懷疑態度，但鷹派的堪薩斯城聯儲主席施密德也舉手贊成降息25個基點。

彭博報道指出，白宮為了罷免聯儲會理事麗莎·庫克不惜打起法律戰，總統特朗普還將首席經濟顧問斯蒂芬·米蘭在9月利率會議前安插進聯儲會理事會，填補庫格勒辭任的空缺，以試圖加強對央行的控制。

一位聯儲會官員預測 年底前再減1.25厘

對於未來降息路徑，美聯儲主席鮑威爾持謹慎態度，稱聯儲會現在採取的是「逐次會議做決策」的方式。本次會議上，聯儲會還更新了點陣圖。目前預計今年年內還將再降息兩次（各25個基點），比6月的預測多出一次。他們預計2026年和2027年將分別降息一次（各25個基點）。其中一位聯儲會官員預測，到今年年底前政策利率將再下調125個基點。