理財規劃的溫度 三位得獎顧問 以專業與真誠守護人生每個重要時刻

財富管理的意義，從來不僅是追求冰冷的數字回報，更是為人生不同階段的夢想與責任，築起一道溫暖而堅實的屏障。一份周全的理財計劃，背後承載的往往是對家人的愛、對未來的期盼，以及對安穩生活的嚮往。中國人壽保險（海外）股份有限公司 (“中國人壽(海外)”)早前表彰了多位傑出的理財顧問，他們憑藉專業知識與真誠的服務態度，贏得「產品大使」的榮譽。今次我們邀請到其中的三位得獎者——冠軍林琪琳(Icy)、亞軍劉衞開(Apple)和季軍何俊彥(Leon)，分享他們如何洞察客戶所需，將一份份保單，轉化為守護摯愛的承諾。



Icy：一份規劃 承載兩代人的愛與夢想

「人生最開心的，是你達成了目標後，那個成果可以與摯愛分享。這份價值，遠比純粹的數字回報更大。」

為人父母，總想給子女最好的。80後新手爸爸 Matthew經營飲食生意，即使他近年面對經營環境的挑戰，但是他依然希望為剛出生的女兒籌謀未來。「我希望確保女兒18歲時，擁有選擇權，無論是到海外升學還是追尋夢想，我都能夠在財政上支持她。」這份父愛，是Icy為他規劃的起點。

Matthew曾考慮過不同的理財工具，但定期存款回報過低，難以追上通脹；股票投資風險高，亦無暇管理。Icy深入了解到Matthew的目標不僅是女兒的教育基金，更希望為自己和太太的退休生活做好準備。

一筆資金 成就兩個願望

Icy為他推薦了「愛相隨傳承儲蓄保險計劃（優越版）」 (「愛相隨」)，並建議他採用預繳保費的方式，以約港幣78萬的資金(包括預繳及首年保費折扣優惠)，投保基本金額港幣82萬的儲蓄保險計劃。這份計劃的巧妙之處在於其長期的增值潛力。在女兒18歲時，保單價值¹ 將預計增長至近200萬。「屆時，他可以從保單提取港幣100萬² 作為女兒升讀大學的費用，而保單的預期退保發還金額總額仍剩下約港幣95萬的餘額，可以繼續增長，作為自己及太太的退休儲備。」Icy解釋道。

這個「一份規劃，滿足兩代理想」的方案，深深觸動了Matthew。他坦言，自己曾打算用這筆錢換一部心愛的汽車，但當聽到一個決定能同時保障女兒的未來和自己的安穩退休生活時，他認為這份對家人的承諾，遠比短暫的物質享受更有價值。

Apple：一份信任 成就一個有尊嚴的退休生活

「得到客戶的信任，是一份無價的禮物。能夠幫助客人實現人生的願望，是我最大的成就感來源。」

Apple能夠獲得「產品大使」亞軍的榮譽，有賴她以真誠贏得了客戶的深度信任 。她認為，當真正站在客戶的角度思考時，對方是能夠感受到的 。這份信任讓她不僅僅是提供產品，而是成為客戶實現「有尊嚴的退休生活」的夥伴 。

退休規劃，是為人生下半場的自主與尊嚴作準備。Apple的客戶張小姐是一位年近60的單身會計師，她計劃65歲後到大灣區享受退休生活。張小姐雖然已擁有周全的醫療保障和應急儲備，但她最渴求的是一份穩定、持續的現金流 。「客戶很擔心，即使現在手持數百萬現金，在通脹蠶食下，將來很快便會耗盡。」Apple憶述，張小姐最憂慮的，就是如何將資產轉化為源源不絕的「活水」。

持續增長的「退休糧」

Apple為張小姐配置了「愛相隨」，投入約港幣191萬的資金(包括預繳及首年保費折扣優惠)，投保基本金額港幣200萬的儲蓄保險計劃。從65歲起，她每年提取港幣12萬元²，正好用作支付當地優質養老社區的費用。此方案最大的優勢在於，即使在持續提取現金流的情況下，保單的現金價值¹ 仍會繼續增長。「這意味著她的資產不僅沒有減少，還能對抗通脹，為她提供了一份真正安心的保障。」Apple說。

Apple認為，理財顧問的角色，正是要透過真誠的溝通，建立互信，才能真正為客戶籌劃出最貼合其人生藍圖的方案，這份與客戶建立起的信任，讓她從一眾理財顧問中脫穎而出。

Leon：一份好奇心 發掘家庭傳承的無限可能

「我個人很有好奇心，總是不停地問客人的需求。出發點很簡單，就是希望更了解他，讓我的計劃更能真正切合所需。」Leon的致勝關鍵，是憑藉強烈的好奇心與在銀行業累積的專業經驗 ，發掘並解決了客戶深層次的潛在難題。

一份全面的理財規劃，除了考慮個人，更要兼顧整個家庭的長遠需要。Leon的客戶Sunny是一位育有兩名女兒的父親，他的目標清晰：一邊為自己和太太的退休生活儲備資金，另一邊則希望將財富傳承給下一代。

然而，Sunny面臨兩個難題：不想在女兒尚年幼時，就硬性規定未來資產分配的份額；同時擔心一次性的大額傳承，女兒未必懂得妥善管理。

靈活彈性 輕鬆實踐傳承智慧

憑著對產品特點的深入了解，以及從銀行業累積的經驗，Leon為客戶設計了一個極具彈性的方案。他建議Sunny先投保一份「愛相隨」，並善用兩大功能。一、保單分拆³ 功能，在保單生效5年後，客戶可以根據當時家庭的實際狀況，將一份保單分拆成三份——一份自用，兩份給女兒，屆時才決定每份的金額，保留了極大的自主權。二、靈活身故賠償選項⁴，客戶可預先設定，將身故賠償以分期（如按月或按年）形式支付給受益人。這不僅能避免後代一次過獲得巨款而揮霍，更能為他們提供一份長期、穩定的財務支持，效果媲美信託，卻免卻了繁複的程序和高昂的費用。正是這種超越標準方案、深入挖掘產品潛能為客戶解決複雜問題的能力，讓Leon的規劃方案鶴立雞群，成就季軍榮譽。

成就每個人生階段 愛相隨傳承儲蓄保險計劃（優越版）

一份靈活而周全的儲蓄保險計劃，能滿足人生不同階段的財務需求。三位顧問為客戶推薦的「愛相隨儲蓄保險計劃(優越版)」，是中國人壽（海外）推出的一款兼顧財富增值與傳承功能的儲蓄保險計劃。其特點在於靈活彈性，客戶可選擇預繳保費，並在指定年期後提取現金流，而保單價值¹仍會繼續增長，有效對抗通脹。計劃更設有「保單分拆」功能³及「靈活身故賠償」選項⁴，前者允許投保人於日後將一份保單分拆予多位家人或自己，後者則能以分期形式或一筆過形式發放賠償，Sunny可按意願為家人提供長遠的財務保障，全面滿足客戶在子女教育、退休規劃及財富傳承等不同人生階段的需求。

想了解更多關於「愛相隨儲蓄保險計劃(優越版)」的詳情，可瀏覽： https://www.chinalife.com.hk/zh-hk/products/insurance/evertogether-savings-insurance-plan-supreme

備註:

1. 愛相隨儲蓄保險計劃(優越版)為分紅保險計劃，其保單價值包含保證現金價值、非保證復歸紅利、非保證終期紅利，以及復歸紅利及終期紅利管理權益戶口總額（如有）。復歸紅利及終期紅利為非保證，將由第2個保單週年日起於每個保單週年日公佈 。

2. 提取金額為非保證，且基於以下假設：整個保障年期內沒有任何金額提取、任何保單貸款、任何保單負債、行使復歸紅利及終期紅利管理權益及保單分拆權益，及所有保費於到期時已被全數繳付。受條款及細則約束。

3. 由第5個保單週年日的任何時間，保單持有人可申請行使「保單分拆權益」，保單將根據保單持有人所指定的百分比分拆至兩份或以上的新保單。申請須符合指定條件。

4. 申請受限於指定條件及中國人壽（海外）的相關行政程序。

計劃含產品風險及除外責任，受條款及細則約束。有關產品詳情及主要風險，請參閱相關產品小冊子及保單條款。

以上資料只供參考，並不構成及不應被視為任何性質之建議。有關保險計劃之詳細條款、細則及除外責任，概以相關保單條款為準。以上資料由中國人壽（海外）直接提供。如有查詢，請聯絡中國人壽（海外）。

此產品推廣只在香港派發，並不能詮釋為在香港境外提供或出售或游說購買中國人壽（海外）的任何產品。中國人壽（海外）不會在香港境外提供或出售任何保險產品。

(資料及相片由客戶提供)