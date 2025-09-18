高盛唱好中國股市！　倡逢低吸納︰A股較以往更具「慢牛」行情

中港股市氣氛旺盛，大行高盛加入「唱好」，稱維持對A股和H股的超配評級，建議逢低吸納。

A股具備「慢牛」行情條件

《彭博》引述高盛觀點指出，投資者在觀察中國股市時應採取「逢低買進」的心態，因為目前估值並不高，而且家庭與機構資金配置增加的潛力仍大。

高盛分析師在報告中指出，受益於市場導向改革、穩定的流動性支持者以及長期資本的參與，現在的中國A股市場比以往任何時候都更具備「慢牛」行情的條件。除非出現更明顯的估值過高或投機氾濫跡象，否則政策導向造成股市下行的可能性不大。

高盛指，中國家庭在股票上的資產配置比例偏低（僅佔資產負債表的11%）。﹙視覺中國﹚

中國家庭股票配置比例偏低

高盛又指，從全球比較來看，中國家庭在股票上的資產配置比例偏低（僅佔資產負債表的11%），而有27%的資產仍為現金或存款，其收益率不到2%。若機構持股比例從目前的14%提升至50%，則潛在的A股增量資金有望達到32萬億元人民幣；若提升至59%，則可達40萬億元。

報告又稱，相較於2015年中期或2020年底的狂熱時期，目前的交易情緒仍不算過熱，投資者對市場過熱風險保持警惕。

高盛的市場指標顯示，未來三個月市場可能會出現整固風險，但並非牛市即將結束。

股市上漲由流動性驅動

此輪股市上漲主要由流動性驅動，這種情況並不罕見。中國只是較晚參與全球流動性盛宴，正如其他市場實體經濟與股市表現分化一般。

盈利上調或實現有助於延長漲勢，但對於估值驅動的上行而言，這並非必要條件。