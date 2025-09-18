港股三大指數齊見紅　恒指收挫363點　大市成交逾4100億

16:22 恒指全日挫363點

美國減息利好氣氛，港股今早衝破27000點，見27058點，創4年新高，惟高台沽壓力度不少，轉升為跌。

港股全日跌近400點。恒指收報26544點，挫363點或1.35%；國指報9456點，挫140點或1.46%；科指報6271點，挫63點或0.99%。大市成交額達到4133億元。

信義光能﹙0968﹚挫5.86%、吉利汽車挫4.75%，為表現最差兩隻藍籌股。

另外，兩大重磅科技股，即騰訊及阿里亦受挫累大市，前者跌近3%，後者跌近2%。

至於昨日大升兩成的百度，則可維持升勢，收報132.8元，升1.37%。

此外，強勢板塊芯片股亦保不失，中芯升2.65%。

近日弱勢的泡泡瑪特﹙9992﹚逆市反彈，收報267.2元，升4.62%。

14:40 恒指挫562點

港股午後跌勢加深，恒指現挫562點或2.09%，見26345點，而國指及科指則分別挫2.31%及2.26%。大市成交額3,236億元。

另外，騰訊挫3.6%、阿里挫2.78%，齊拖累大市，而吉利則挫6%，藍籌股中表現最差。

14:03 恒指挫300點

恒指現倒跌306點或1.14%，報26601點；國指挫120點或1.25%，報9476點；科指挫47點或0.75%，報6286點。大市成交額2,703億元。

吉利﹙0175﹚挫5%，表現遜藍籌。另外，重磅科技股普跌，阿里巴巴﹙9988﹚挫1.48%、小米﹙1810﹚挫2.1%、騰訊﹙0700﹚挫2.7%。

昨日大升的百度﹙9888﹚升幅則收窄，暫升1.67%。

芯片股逆市炒上，中芯﹙0981﹚現升3.47%，高見70.05元。